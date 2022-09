El Psicólogo Maximiliano Marchetti habla sobre la violencia en el ámbito familiar y de pareja

En una nueva emisión de Firma y Aclaración, Ricardo Bustos dialogó con el psicólogo, Maximiliano Marchetti, sobre los distintos tipos de violencias que se ejercen dentro de las relaciones amorosas.

En principio, el psicólogo señaló que hoy en día hay "mucha demanda con la temática de violencia " y que "las causas son varias para que se lleguen a desencadenar" distintos tipos de violencia, como física, psicológica, familiar, económica, entre otras. En relación a esto, indicó que la violencia económica "es la más fuerte" ya que se ejerce poder sobre el otro mediante el dinero, "esta idea romántica de "yo traigo el dinero" es "yo manejo el dinero"".

Asimismo, se refirió a la violencia psicológica remarcando que es muy común debido a que se utilizan frases que "son de sumisión que llevan a tratar de encapsular a otro en un lugar y dejarlo quieto", como "no servís", "no podés", "¿quién te va a querer?", etc.

Por otro lado, se abordó la problemática de revisar el teléfono en el marco de una relación amorosa y Marchetti dijo que "son espacios recientemente nuevos en nuestra cultura. El manejo del celular del otro es una invasión en su espacio". "Muchas veces aparecen naturalizadas estas cuestiones, y con un velo hacía este costado de la intromisión del otro, como "lo hace porque me quiere", "siempre fue así"", explicó.

Maximiliano Marchetti también habló del psicoanálisis y opinó que "mató a la víctima". "Cada uno va a haciendo su juego en la relación de pareja y se van tejiendo estas cuestiones. Lo importante de un analista es poder ir desentrañando, poder escuchar y poder encontrar estos cuestiones donde está el sujeto en juego".

Durante la entrevista, Ricardo Bustos y Maximiliano Marchetti hablaron de Ricardo Barreda, el odontólogo y autor del cuádruple femicidio de 1992. "Lo que comentaba Barreda es el paradigma actual de la violencia como parte de la dinámica familiar y de un problema", puntualizó el psicólogo y agregó que "la masacré podría haberse evitado si se había un sustento social que pueda pensarse la violencia de otra manera, trascender estos hechos puntuales y generar otro tipo de resolución".

"La violencia está en todos lados".

En relación a la violencia, Marchetti habló de los casos donde la mujer ejerce violencia y señaló que el hombre no se anima a denunciar "por la misma cultura de violencia en la que vivimos. Lo natural es que el hombre sea el agresor". A su vez, también hizo hincapié cuando se mienten en las denuncias que relatan que los hijos fueron victimas de violencia por parte del padre. "También es una forma de violencia. En mi experiencia esos casos existen, son reales. Se está avanzando mucho en las pericias psicológicas, en mi experiencia las mentiras saltan en las pericias", remarcó.

"Para evitar el grado de violencia tenemos que hablar. Empezar a decir lo que nos pasa, sacarlo de lo privado y ponerlo en un lugar más público".

A modo de conclusión, el psicólogo indicó que cuando hay una ruptura amorosa lo ideal es construir la separación para conjugar lo que quedó. "Una de las claves es que el dolor no se transforme en violencia hacía el otro", concluyó.