“Damián Biss es un gran político, una gran persona y cuenta con nosotros”

El diputado nacional por Buenos Aires Facundo Manes valoró este martes que Damián Biss, presidente del radicalismo en Chubut e intendente de Rawson, “es un gran político”, lo calificó como “una gran persona”, y sostuvo que si es candidato a gobernador para las elecciones de 2023 “lo vamos a acompañar”.

Manes lo dijo al brindar en Trelew una conferencia de prensa en el Hotel Libertador, como parte de sus actividades en Chubut que incluyen también una reunión con sectores empresarios, comerciales y productivos en la misma ciudad, y un acto en el anfiteatro de Playa Unión para dar a conocer a la sociedad los principales lineamientos de su línea política Empatía.

El legislador nacional y prestigioso neurocientífico dio la conferencia de prensa acompañado de Biss, que le dio la bienvenida, y del intendente de Esquel, Sergio Ongarato, y manifestó: “Es un honor estar acá. La primera vez que vine fue de mochilero a los 17 años. Después vine varias veces, así que conozco bien la zona”.

“Para mí es muy importante estar en Chubut acompañando a dirigentes importantes y también como parte de una recorrida nacional”, indicó.

“Una posibilidad enorme”

En este marco sostuvo: “Tratamos de que la sociedad, que está con el alma rota, triste, casi resignada porque ve un país que involuciona en lo económico, lo social, en lo educativo, y piensa mucho en que es un país fallido, vea que tenemos una posibilidad enorme”.

“Pero no va a pasar de arriba hacia abajo, sino desde las plazas, los anfiteatros como hoy en Playa Unión, las calles, desde la sociedad presionando por un futuro mejor”, expresó.

Manes analizó que “hace 40 años los argentinos dejamos atrás la dictadura, la muerte y encaramos la paz, la vida. Hoy tenemos un desafío similar: dejar atrás la decadencia, la involución -Argentina es uno de los pocos países que involuciona sin guerras- y encarar la modernidad, el siglo XXI, el progreso, el desarrollo”.

Un cambio cultural

Aseguró que esto “requiere un cambio de mentalidad colectiva, un cambio cultural”, y consideró que “no lo va a poder hacer un dirigente, ni un partido político ni una coalición. No podemos renunciar a la Argentina. Tenemos que cambiar esta decadencia crónica y empezar a pensar en grande, a recuperar la autoestima. De eso se trata esta recorrida federal que hoy toca en Trelew y en Rawson”.

Manes añadió que “hay un sistema que no nos dio más bienestar en la democracia”, y agregó: “Creo que la pandemia hizo una fractura entre la sociedad y la dirigencia. Veo que la sociedad cambió. Lo que a veces no veo es que la dirigencia entienda esto. La sociedad no quiere más de lo mismo, las prácticas de siempre y a los mismos de siempre”.

En este contexto dijo que en las elecciones del año próximo “se va a votar a favor, no en contra. En las últimas dos elecciones presidenciales se votó en contra. En 2015 se eligió a una coalición en contra del kirchnerismo, y en 2019 se hizo una elección en contra del macrismo. Creo que ahora se va a votar algo nuevo versus lo viejo. Es el turno de que la dirigencia entienda que hay un clima de época”.

No a la polarización extrema

“Confío mucho en la mayoría silenciosa que no quiere la polarización extrema de algunos, sino la posibilidad de pensar un país mejor”, enfatizó. “Lo que proponemos es una revolución ética, moral, del conocimiento, del siglo XXI”, dijo.

Y finalizó: “El futuro depende de nosotros. Yo no soy antipolítica. La política es la mejor herramienta de transformación social. No se puede hacer política con antipolítica, sino con mejores políticos. Estoy en un movimiento para mejorar la clase política. Hay mucha gente buena pero también hay mucha dirigencia mala. Y hay que mejorarla”.

“Pensar en la gente”

Por su parte, Damián Biss indicó: “Nos sentimos muy identificados” con el discurso de Manes. “Es lo que venimos planteando desde hace tiempo: la política se tiene que poner los pantalones largos, tiene que empezar a pensar en la gente”, dijo.

El presidente de la UCR chubutense hizo hincapié en que “está muy bien que uno sea parte de un partido político o de un esquema electoral, pero cuando asume responsabilidades debe gobernar para toda la gente. La política tiene que buscar puntos de encuentro, más allá de las diferencias”.

Puso como ejemplo que Rawson “antes de que asumiéramos en 2019, era una ciudad muy dividida. La forma de salir adelante es con más política, como una herramienta de construcción y de generación de consensos”.

“Estamos trabajando para que en nuestra provincia llegue claro y fuerte el mensaje de Facundo, que va a ser uno de los dirigentes más importantes que va a tener el radicalismo en las próximas elecciones presidenciales”, finalizó.