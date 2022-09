No se terminaron de secar las calles ni se pudo normalizar la ciudad de Comodoro Rivadavia y el temporal que tuvo 140 milímetros de precipitaciones ya empezó a embarrar la cancha política de la que podríamos llamar la pre campaña. El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, deberá enfrentar esta situación y tratar de despolítizar las consecuencias de las copiosas lluvias y los inconvenientes que se generaron.

Como era de esperar, aún cuando los comodorenses no se habían secado, tampoco sus calles y no volvieron a la normalidad, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, eligió rápidamente un canal de televisión de Comodoro Rivadavia para expresar su solidaridad con los damnificados y aprovechó la ocasión para remarcar que las consecuencias del temporal es por la deficiencia del gobierno local.

La embestida del posible candidato presidencial de Juntos por el Cambio no fue inocente, porque además promocionó a la actual diputada nacional y ex concejal, Ana Clara Romero, que aparece como la principal aspirante a pelear por la intendencia en representación de esa fuerza política.

Luque además de afrontar las consecuencias del temporal en su carácter de intendente deberá “esquivar las balas” que le van a disparar a diestra y siniestra, especialmente desde la principal fuerza de la oposición.

Consciente de ello y rápidamente Luque advirtió que “en 10 días” todo volverá a la normalidad en la ciudad petrolera y afirmó que faltan realizar obras trascendentales para Comodoro, y a la vez aclaró que si no se hubiesen hecho las obras que se hicieron luego del temporal de 2017 las consecuencias podrían haber sido más trágicas.

Claro está que los 140 milímetros de lluvia caídos no es poco y también trajo a la memoria todo lo que sucedió en la emergencia climática de 2017, que conllevó la realización de algunas obras y también la investigación por corrupción que involucró a ex funcionarios provinciales en la causa denominada “Emergencia Climática”.

Por esa razón, el intendente Luque ya con su traje de precandidato a gobernador tendrá que enfrentar ese doble desafío. Normalizar su ciudad y tratar de neutralizar la embestida que desde Juntos por el Cambio protagonizarán con el temporal como estandarte.

Luque anunció el envío al Concejo Deliberante el proyecto para declarar la emergencia climática, pero rápidamente aclaró que la misma no permitirá realizar compras directas ni utilizar partidas presupuestarias municipales para la reconstrucción de lo destruido por las precipitaciones.

Indicó que tal declaración es al sólo efecto de que Nación y el Gobierno del Chubut prioricen las obras que son necesarias e imprescindibles para evitar que situaciones como estas vuelvan a suceder.

La embestida de Juntos por el Cambio comenzó con la aparición de uno de sus principales dirigentes como es Rodríguez Larreta en un canal de Comodoro, algo que seguramente no habrá caído de la mejor manera en la sede del municipio local.

El jefe de Gobierno porteño usó ese espacio para promocionar a Ana Clara Romero y al senador nacional Ignacio “Nacho” Torres, y ofrecer los equipos técnicos del Gobierno de la Ciudad para proyectar las obras que hay que realizar en la capital nacional del petróleo. Puso como ejemplo que Capital Federal “no se inunda más”.

“Ana Clara Romero me llamó muy preocupada, Nacho Torres también. Estamos para ayudar a Comodoro Rivadavia, estamos a disposición y me solidarizo con todo el pueblo de Comodoro”, comenzó Larreta, quien agregó que “en la ciudad de Buenos Aires ya no, pero hace años nos pasaba”.

“Les digo a los comodorenses que esto se puede mejorar con un Plan Hidráulico, como lo hicimos en Buenos Aires, con un plan, haciendo las obras y diciéndole a la gente la verdad. El problema que está sufrieron Comodoro Rivadavia lo teníamos nosotros hace 10 años y ya no lo tenemos”, manifestó.

Luque respondió al referente del PRO que “si la ayuda que estás ofreciendo es la misma que nos ofreció Mauricio Macri cuando fue Presidente, y sufrimos la peor catástrofe de nuestra historia, NO GRACIAS, todavía la estamos esperando”.