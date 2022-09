Grazzini, criticó duramente a la Atech al afirmar que "en el mundo de la educación hay cinco gremios. Pareciera que al único que siempre le molesta cualquier tipo de acción que se quiere llevar adelante es a este gremio. Yo, en la calle recibo a muchísimos docentes. El 60% de los docentes de nuestra provincia no están agremiados, no tienen representación gremial. Han elegido no tener representación gremial y es válida la decisión de este sector docente".

"Ese gremio determinado tiene una representación y los escuchamos, pero la verdad es que nosotros no podemos estar dependiendo de este gremio. La ciudadanía votó al Gobernador para que conduzca las políticas educativas en la provincia. El Gobernador lo ha transferido a mi persona y nosotros a las cuestiones de políticas educativas las vamos a definir desde el Ministerio de Educación y las cuestiones de los trabajadores las discutiremos con los seis gremios que tienen representación".

"Por eso creo, que aveces uno escucha mensajes sobre la educación pública, pero verdaderamente en nuestra provincia hace años que vemos que la educación pública está siendo alterada, no está siendo beneficiada y vemos como cada ez más chicos van migrando para el sector privado".