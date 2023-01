“La política es el arte de lo posible” Aristóteles, Maquiavelo, Churchill y también Menem en Argentina, cada uno en su momento y en diferentes circunstancias históricas expusieron o emplearon la frase. Por acá se ha convertido en un axioma.

Para el ejercicio de la política lo que en su momento parece imposible luego se sanciona con una facilidad inexplicable. Se aprueban normas por mayoría que, poco tiempo después y de acuerdo a conveniencias electorales, se recurre a vericuetos difíciles de explicar, pero no así de aplicar y se deroga lo que en su momento se dijo que fortalecía la democracia. Un ejemplo muy ilustrativo en nuestra provincia es la habilitación a candidatearse a un nuevo mandato a intendentes y jefes comunales luego de acordar que para los de dos períodos cumplidos o más, en estas elecciones no se podían presentar. Lo imposible con “arte” se hizo posible.



A lo que si no escapa ningún espacio político es al tiempo. Sobre todo para aquellos que les cuesta definir candidatos. En la Legislatura provincial se aprobó la eliminación de las PASO, lo cual no fue sorpresa; el proyecto ya estaba presentado tiempo atrás y aún, con resistencia de parte de la oposición, las posibilidades que esta instancia, previa a las elecciones definitivas, se eliminara tenía los consensos necesarios para sancionarse, tal como ocurrió. No sucede lo mismo con el adelantamiento de las elecciones provinciales, si bien se hablaba de la posibilidad, por estos últimos días parece un escenario probable que incide directamente en Esquel. Hasta hace muy poco parecía que había más tiempo para acomodar las propuestas.



No tenemos Carta Orgánica en el municipio por lo que nuestro calendario electoral va a la par del provincial y esto no hay artista que lo pueda cambiar (por ahora). La opción de optar no existe como sucede, por ejemplo, en Madryn y Comodoro quienes ya fijaron posición y en caso que se confirme las elecciones para abril, acompañarán esta fecha. No así Rawson, por ahora el intendente de la localidad dijo que su calendario electoral será como el nacional.



Así las cosas, en nuestra ciudad hay solo dos espacios que tienen precandidatos definidos: Matías Taccetta por el PRO y Javier “Chino” Comparada por el Partido Igualar y los rumores dan cuenta de Maria Eugenia Estefanía por el radicalismo, aun sin confirmar.



El resto de los partidos deben definir sus candidatos en este verano. El 2023 viene sin vacaciones para la política, por lo menos en lo que se refiere a mostrarse de cara al electorado y tratar de convencer para ser votados.



Para los vecinos la preocupación más que en vacaciones o quienes llegan a abril -en caso que se confirme el adelantamiento de las elecciones- pasa, entre otras, por alimentos e insumos que suben sin parar (como las ganas de seguir en algún cargo de algunos) y el deterioro de calidad de vida (como la imagen en picada libre de otros).



Aun con esta realidad el nuevo año viene con esperanzas. Aunque el primer día de enero sea la continuidad del último de diciembre y no hay pausa en ello, para muchos es momento propicio para revisar dónde estamos y hacia dónde vamos.



Que el 2023 nos encuentre con ganas de apostar por metas que nos hagan celebrar en paz.



¡Feliz año nuevo ¡