Mi frase de cabecera es: ”Yo no hice nada”. No es algo que diga conscientemente, simplemente lo que me sucede es que cuando me encuentro hablando de algún encuentro que tuve con algún hombre… Mis amigas siempre me preguntan: “¿Cómo hiciste?” y la verdad que nunca sé. Sólo sé que no hice nada. Las cosas solo pasan, sólo se dan y ya está.

Una de mis amigas dice que cuando sale mira a los tipos indiscretamente hasta que la empiezan a mirar y ahí se acerca a hablarles. Otra de mis amigas, un poco más chill, dice que su técnica es buscar siempre una excusa para sacar cuentas de Instagram, acto seguido empieza a reaccionar historias y capaz que hasta escribirles. Otra dice que cuando alguien le parece atractivo directamente se acerca y se lo dice. Spoiler alert: está amiga raja la tierra. Otra es super bolichera y su mejor plan para levantar es salir a bailar, se chapa a medio boliche y así encuentra al que le gusta. Otra dice que es más tímida, entonces la juega de amiga y cuando se siente cómoda empieza a tirar palos. Me da vergüenza admitirlo, pero con casi treinta años, no tengo ni la más mínima idea de cómo se hace para levantar a un tipo. De qué forma, de qué manera, me encuentro con las personas no es algo que haga intencionalmente.

Quería escribir una nota sobre cómo las mujeres estamos tomando la batuta en las relaciones, como vamos por la vida sin miedo, más liberadas… pero… la verdad es que sigo siendo el meme de actúa normal, ahí viene el que te gusta. Personalmente, me suele llevar bastante tiempo darme cuenta si me gusta alguien o no… necesito que me charlen, que me hablen, que me cuenten, creo que me gustan los buenos contadores de historias. En pocas palabras… me gusta que me chamuyen. Ahora, como hago para llegar a eso… no tengo ni la más pálida idea.

A veces pienso que por más adulta que sea, sigo siendo esa adolescente de trece años. La que estaba aprendiendo lo que era gustar de alguien. La que estaba aprendiendo lo que era que alguien guste de ella. La que estaba aprendiendo a cómo hablar con alguien que le gusta. La que estaba aprendiendo cómo era que le hable alguien que gusta de ella. A veces pienso que nunca voy a terminar de aprender. No importa cuánta seguridad en mi misma haya ganado con los años, no importa cuantas veces lleve enamorándome y desenamorándome, nunca voy a actuar normal frente al que me gusta. Siempre me va a ganar la torpeza, siempre me va a ganar la ansiedad, siempre me va a ganar la oportunidad de hacer un papelón. Y tal vez, justamente ese, sea mi encanto.