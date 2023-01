A veces soy un poco la Tana Ferro… estoy un poquito harta de tener la lupita de instagram llena de cuentas de esoterismo fast food. Si lo deseas, lo tenés. Si lo intencional, lo manifestas. Si no lo concretas, es porque no estás vibrando alto. Atraes lo que sos, por eso tu ex es una basura, por eso te toca un jefe maltratador.

Ojo, no me malinterpreten. Soy una persona con fe, que ante la duda, siempre elige creer. No estoy para nada en contra de creer en cosas que nos hagan la existencia más liviana. Porque, admitámoslo, la existencia es cruel, es difícil, es dolorosa… no todo el tiempo, pero por momentos vivir se hace pesado, el simple acto de respirar puede volverse doloroso. Y no creo que simplemente por divagar en mi mente soñando una vida distinta algo vaya a cambiar. El cambio requiere acción. Y la acción determinación. Obviamente, para hacer distinto hay que creer que podemos hacer distinto… pero el simple hecho de creer no es suficiente.

Gachi, pachi, todos de Sagitario está buenísimo cuando nos sirve como una guía, como una orientación, incluso como un alivio de esto que es vivir, pero…si Gachi, Pachi, todos de Sagitario va a funcionar como algo que nos determina, o incluso algo que nos frustra y que nos responsabiliza al cien por cien sin tener en cuenta que vivimos en un entramado social mucho más complejo que solo nosotros mismos no nos sirve de nada.

Y acá es donde la discusión se empieza a poner picante con las y los fanáticos de la ley de atracción: creer que porque quiero algo simplemente va a pasar es una forma muy inmadura de ver la vida. El mundo no es así. No porque yo quiera un trabajo, lo desee, lo piense quiere decir que lo voy a conseguir. Tal vez, al momento de postularme a alguien diez veces más capacitado que yo o, incluso peor, al momento de postularme hay alguien que no está tan capacitado, pero tiene un contacto. Y se me ocurren muchos más ejemplos, que podría citar: una familia que pasa hambre no va a dejar de pasar hambre simplemente por creer, por afirmar, por repetir que las cosas son distintas… sin educación, sin una economía que brinde puestos de trabajo, sin un plan estatal para reducir la pobreza, difícilmente dejaremos de pasar hambre. Otro gran ejemplo son las personas con enfermedades terminales: si, es cierto que quienes creen que pueden curarse tienen más posibilidades de hacerlo, sin embargo, sin un tratamiento médico, sin los profesionales adecuados, sin los recursos adecuados, difícilmente esa persona se cure. Lo de vibrar alto es una falacia porque nos hace los únicos responsables de nuestra vida, nos pone como el único factor que incide y, sin embargo, acá estamos viviendo una vida en sociedad. La experiencia humana se trata mucho más del encuentro con los demás de lo que solemos dimensionar. Incluso cuando nuestro camino es encontrarnos a nosotros mismos. Porque para encontrarme a mi misma, necesariamente, tengo que diferenciarme de un otro.

Insisto… no estoy en contra de creer, pero estoy a favor de preguntarnos en qué y cómo, sobre todo cómo, elegimos creer. No se trata simplemente de vibrar alto, no se trata simplemente de energías, no se trata simplemente de manifestar, se trata de entender que nadie vibra solo.