¡Hagan lio! dijo el Papa hace ya bastante tiempo y los devotos concejales de la oposición local nunca lo olvidaron, se lo tomaron en serio, buscaron el momento oportuno y utilizaron lo que tenían a mano: la posibilidad de dar o no quorum para que sesione el Concejo Deliberante.

El oficialismo hizo su parte: por no revisar y leer todo como se debe, aprobó un Código Tributario para el año 2022 y no para el 2023 como correspondía. Cuando se percataron del error ya no había otra que convocar a Sesión Extraordinaria.

Por otro lado, esta convocatoria era necesaria ya que, entre otros puntos se pretendía tratar los convenios de servidumbre para el nuevo acueducto.

Al vecino estas diferencias y palos en la rueda de uno y otro lado no les importan mucho, salvo cuando se crean expectativas o se resuelve o no, alguna demanda necesaria.

El error en el Código Tributario de ninguna manera será un impedimento para el cobro de impuestos, ni el monto va a ser diferente a lo planificado para este año; por si alguien tuvo expectativas al respecto. La oposición, al no dar quorum, no logró nada en ese sentido para el provecho de vecinos y vecinas. Las cosas siguen igual; hay que hacer las cuentas para asumir las obligaciones impositivas en este contexto difícil, donde no aparecen soluciones al desastre inflacionario que hace estragos en la economía familiar y del país.

En el caso del nuevo acueducto, la falta de quorum tiene como resultado el atraso del inicio de obra, con las complicaciones técnicas y financieras que eso conlleva.

Otro de los puntos a tratar era una propuesta de la oposición para la eliminación del pago de Ingresos Brutos que beneficiaría a empleados contratados por el municipio. Si bien este punto favorece a los que se encuentran en esta situación, no es más que un parche para el problema de fondo: el trabajo en negro avalado por el Estado, situación que pasa de un gobierno a otro -con signos políticos diferentes- sin resolverse y sin estar en agenda.

Así las cosas y dado que la estrategia del “no-quorum” fue bastante mal recibida y el costo político no es poco, ahora desde la oposición se proponen dos sesiones extraordinarias dividiendo los puntos.

Es difícil explicar a la comunidad que estas disputas de concejales tuvieron como principal colofón que no se firmaran los convenios de servidumbre de paso para el nuevo acueducto lo cual aliviaría los -cada vez- mayores problemas de suministro de agua que tiene Esquel y a su vez garantizaría puestos de trabajo: otro de los temas críticos en la ciudad.

Sin dudas se necesita una pizca de sentido común, menos mezquindades, dejar de lado palos en la rueda, olvidar el corto plazo para victorias pírricas y, entre todos (oficialismo y oposición), construir acuerdos que, al menos, impulsen y no atrasen las obras a realizarse en la ciudad.