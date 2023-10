El final de la diversión y el comienzo de las piñas tiene una línea difusa cuando terminan muchos eventos nocturnos. El detonante puede ser cualquier cosa. En tanto, el contexto se repite al punto de llegar naturalizarse, salvo que heridas graves, víctimas mortales o una acusación en la comisaría, haga que los hechos lleguen a los medios.



Según afirmó el comisario Omar Martínez a un medio local -en el caso en cuestión- el operativo policial de cierre de boliches estaba activo y gracias al rápido accionar llevado a cabo, no hubo que lamentar consecuencias mayores. De igual forma hizo alusión al papel que juegan las instituciones en estos casos, más allá del correspondiente a la policía.



Si bien los dichos generaron cierto debate, no se puede obviar que, si como sociedad no nos involucramos hasta llegar a la raíz de esta problemática, continuaran los hechos de violencia que necesitan, más allá del análisis de un caso aislado, medidas a tomar desde diferentes ángulos que no siempre son sanciones legales y cárcel.



Lo que muchas veces comienza con una disputa entre dos, puede terminar en una espiral donde no se sabe cómo llegó a formarse. El trabajo para intentar que esto no suceda, requiere un cambio abarcativo, inclusivo y profundo.



Es de destacar que los casos no son solo atribuibles a una clase social específica y suceden tanto en lugares públicos, como en fiestas familiares. La violencia llega por diferentes vías y para muchos jóvenes forma parte de lo que ven y escuchan casi a diario. En tanto no se han generado mecanismos eficaces que se ocupen de la problemática para analizarla, prevenirla y desarticularla.

Algunos factores que inciden en conductas violentas

En esta problemática juega un importante papel la falta de incentivos sociales para la inserción de los jóvenes en proyectos de pertenencia o crecimiento y también para aquellos que, sin estudiar ni trabajar, no encuentran motivaciones para hacerlo; a ello se une el consumo drogas y alcohol.



No menos importante es la falta de acompañamiento de los padres o adultos a cargo, que no asumen la responsabilidad indelegable para con sus hijos, muchas veces expuestos a violencia intrafamiliar y a la exposición sin control a los medios de comunicación, entre otros tantos factores que pasan por alto conductas y acciones que necesitan del dialogo oportuno y responsable.

¿Hay soluciones?



Siempre se puede prevenir. En este caso se deben generar talleres y encuentros para adolescentes y jóvenes donde se escuches sus inquietudes y se proponga razonar de los ¿para qué? de ser parte de estas situaciones y aprender a aislarse de ellas.



También es necesario enseñar a identificar los casos de conflicto y cómo apartarse de ellos y explicar las diferencias entre cuidarse y violentarse.

En este sentido juega un papel importante la familia y los centros educativos, unidos a las agrupaciones vecinales y las instituciones encargadas de la salud y la seguridad.



Soluciones hay. Eso sí, no es un trabajo aislado y requiere de decisiones familiares e institucionales que no deben seguir postergándose.