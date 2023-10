El 9 de octubre el ataque terrorista de Hamas contra la población del sur de Israel marcó el inicio de una guerra en la cual han perdido la vida cientos de civiles; los desacuerdos que persisten entre israelíes y palestinos desde1948, tomaron el rumbo menos deseado, el tiempo que viene será “largo y difícil” según Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Es el inicio de una guerra que pone en vilo la seguridad en gran parte del mundo y hace olvidar otras donde siguen muriendo inocentes. Es el caso de Ucrania, este país fue invadido por Rusia el 24 de febrero de 2022.

El primer avance ruso sobre el territorio ucraniano trajo a los invasores resultados “positivos”. Meses más tarde. los invadidos recuperaron territorios propios. Sin embargo, aún existen otros ocupados en el sur y este del país. En tanto, los muertos civiles y militares no pueden ser cuantificados.

Los conflictos bélicos son parte de otros escenarios aún activos: en Siria la guerra civil comenzó en el 2011, en Yemen en el 2015, en ambos países son miles los muertos y desplazados; los acuerdos de paz no tienen un horizonte cercano para ninguno de estos conflictos.

En tanto la ONU y su papel para evitar la guerra y promover la paz ha quedado desdibujado. Se necesitan nuevos acuerdos y compromisos que medien entre ambiciones y poder; entre ganancias y anhelos de expansión y control.

En las zonas de mayor conflicto se repiten los aliados de las partes, disputando cuotas de poder por encima de derechos sociales y humanos.

En este escenario tiene un papel importante la política exterior de cada país. Son tiempos para la diplomacia calificada que sepa acertar en la toma de decisiones, de forma tal, que no se afecten o se minimicen los daños a la seguridad, la economía y otros aspectos sociales y políticos de la nación. Que actué de forma activa y no reactiva.

En Argentina, falta diplomacia, falta política, falta una mirada inteligente al exterior. En la campaña precedente a las elecciones las futuras relaciones exteriores quedaron supeditadas a interpretaciones y titulares, muchas veces lamentables.

No hay conflictos lejanos ni ajenos que no nos afecten, no hay un país que se inserte en el mundo sin comprender las relaciones de poder, donde la guerra la punta del iceberg.

Aunque para adentro también haya mucho para hacer el nuevo gobierno que comenzará su mandato en diciembre, debe dar muestra de autonomía y respuestas cuidadosamente estudiadas antes los imponderables que surjan.

¿A dónde va Argentina en su política exterior? Se necesitan acuerdos políticos.

Aunque, todo indica y, si es así, será para bien, que no habrá gobierno posible sin consensos; tanto para adentro como para afuera.