En una nueva emisión de “Firma y Aclaración”, Glinski comenzó comentando sobre la evasiva de algunos candidatos a ser entrevistados en la campaña.

Señaló que ha caminado por la provincia y que parece haber una evaluación sobre la conveniencia de exponerse. Hizo hincapié en el caso de Treffinger, a quien acusó de esconderse detrás de la figura de Javier Milei, y destacó la diferencia de votos en las elecciones en las que Treffinger participó como gobernador y como candidato a diputado nacional.

"Entiendo que tiene alguna actividad en redes, honestamente no lo sé, no está participando de la discusión pública”, comentó.

También mencionó a Jorge Ávila y su aparente incomodidad debido a su acuerdo con Larreta en lugar de Patricia Bullrich.

Consultado sobre cómo financiarían los gastos si se quita un impuesto, Glinski mencionó que se habló del Impuesto País para hacerlo coparticipable con el fin de compensar su efecto negativo en las provincias. También destacó la pragmática del peronismo y su disposición a tomar decisiones basadas en la situación actual.

En relación al Impuesto a las Ganancias, Glinski señaló que el salario no debería considerarse ganancia y que éste impuesto debería centrarse en la rentabilidad empresarial en lugar de afectar a los asalariados. Sin embargo, reconoció que existen salarios muy altos que podrían ser sujetos a este impuesto.

“Ha habido una injusticia en la Argentina, que yo creo que es la verdadera casta, el poder judicial. Es casi ser parte de la burocracia judicial, si uno tiene un familiar o un amigo que lo haga subir, no se somete al escrutinio público, no se somete. Además, son cargos en general que son vitalicios, que no son escrutados por la sociedad bajo ningún voto, a mí no me gusta eso. Tampoco me gustan los políticos que pasan por la gestión pública y luego se acomodan en cargos de permanencia para cobrar sueldos”.