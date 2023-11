El gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, reunió en la localidad de Paso de Indios a intendentes, jefes comunales, legisladores, funcionarios y dirigentes del Frente Renovador Chubut de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre. “Están en juego dos modelos de país, el de la inclusión, desarrollo y producción de Sergio Massa o el de la destrucción de Javier Milei”, puntualizó.

A solo nueve días de las elecciones presidenciales, el mandatario llamó a redoblar esfuerzos y continuar trabajando fuertemente por el proyecto federal que encabeza el actual ministro de Economía de la Nación y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Él conoce las necesidades de los trabajadores y habitantes del país, y actúa en función de eso, con honestidad e igualdad”, destacó.

“Un Estado presente y federal”

Concluida la reunión, el mandatario destacó la amplia participación de intendentes y jefes comunales en funciones y electos de distintos puntos de la Provincia. “Estuvimos hablando de las distintas obras en ejecución y proyectadas en cada una de sus comunidades a través del Gobierno Nacional y Provincial, tanto en el interior como en las grandes ciudades, porque de eso se trata un Estado presente y federal”, apuntó.

“Volvió a ponerse sobre la mesa la preocupación de los intendentes sobre las declaraciones del candidato de la Libertad Avanza en cuanto a la eliminación de la obra pública y de la coparticipación, dos cosas que tienen un fuerte impacto en el interior”, precisó Arcioni.

“Estamos próximos a celebrar un nuevo aniversario de las localidades de Ricardo Rojas y José de San Martín, siempre pongo como ejemplo estas localidades porque son algunas de las que hemos avanzado muchísimo con diferentes obras” resaltó el Gobernador.

Arcioni se refirió al balotaje del 19 de noviembre y destacó que “la gente tendrá que elegir entre dos modelos de país, uno con un Estado presente, con obras públicas y un acompañamiento a cada ciudadano para poder mejorar su calidad de vida, y el otro modelo es el que te dice que no habrá un Estado presente, sin obra pública, algo que sería gravísimo para localidades del interior, un modelo que asegura que no habrá educación y salud pública. Esos modelos de países se ponen en juego el 19”.

“Estamos trabajando para que Massa pueda venir a Chubut antes del balotaje”

“Estamos convencidos de que no hay que volver para atrás, hay que ir hacia adelante. Estamos seguros de que Sergio Massa será el próximo presidente y que se vienen tiempos muy prósperos para toda la Argentina. Se viene un país de unidad, donde no va a haber grietas, que es algo que intentamos hacer nosotros en esta última gestión, que no haya discusiones que dividan a la sociedad y que terminan perjudican a los vecinos”, afirmó.

“El país está cansado de grietas e insultos. Hoy la gente vuelve a tener esperanzas y así quedó demostrado en las elecciones de octubre”, afirmó Arcioni tras el encuentro con referentes políticos chubutenses. Aseguró además que, en este último tramo, “estamos poniendo el máximo de los esfuerzos para que este modelo federal, productivo y presente vuelva a triunfar en las urnas”.

Por último, Arcioni explicó que “estamos trabajando para que Massa pueda venir a Chubut antes del balotaje. En lo personal, no quiero una persona que niegue la importancia del Estado presente, la educación pública y la salud para todos los argentinos. Simplemente hay que recorrer los hospitales rurales de nuestra provincia para ver la importancia de un Estado al servicio de la comunidad”.

Presentes

Entre los presentes se destacó los intendentes Mario Pichiñán de Paso de Indios; Ariel Molina de Corcovado, Gustavo Sastre de Puerto Madryn; Claudia Loyola de Camarones; Gustavo Loyaute de Río Mayo; Diego Pérez de Río Pico; Iván Fernández -electo- de Lago Puelo; Marcelo Limarieri de Gualjaina; Rubén Calpanchay de José de San Martín; Antonio Reato de Epuyén; Silvio Boudargham de Cholila; Alejandro González de Aldea Epulef; Omar Ancamil de Lagunita Salada; entre otros.

Asimismo, estuvieron presentes el presidente del Frente Renovador Chubut, Alejandro Sandio; la vicepresidenta del Frente Renovador, Vanesa Abril; y el presidente del Congreso partidario, Pablo Nouveau; el presidente de Chubut Somos Todos, Máximo Pérez Catán; referentes de Gaiman, de Lago Puelo, de Trelew y El Hoyo; y ministros del gabinete provincial.