A través de sus redes sociales, la concejal de Comodoro Rivadavia Alejandra Robledo anunció que dejará su cargo en el Concejo Deliberante de la ciudad, donde ocupaba una banca desde diciembre de 2019. Como no figuró en ninguna lista en los comicios del pasado 30 de julio, en poco más de un mes se queda sin banca.

Según expresó Robledo, la decisión gira en torno a cuestiones que “no acepto; no pienso tolerar”. Todo ello lo expresó en su cuenta de Facebook.

Según dijo, “laburé muchísimo para ganar una elección municipal; no alcanzó para ganar la provincia pero puse lo mejor sabiendo que no sería concejal electa nuevamente”.

Asimismo, señaló que “fui por un proyecto político por el bien de mi ciudad, para continuar con la construcción política que tantos años nos llevó. Pero nunca alcanza; siempre primero hay otros nombres, otros apellidos. No voy a quedarme donde no hay lugar para mí”, se lamentó quien en los últimos meses había sido cuestionada por influir para que su hija tuviera un puesto laboral en el Concejo Deliberante, donde se desempeña en Atención al Público.

No obstante, Robledo resaltó que la decisión es temporal. “Me corro por un tiempo; en algún momento volveré a creer que podemos hacer política de la que me gusta, para la gente y con la gente”, la ahora exedil. No se sabe aún si será reemplazada por algún suplente dado el poco tiempo que queda para finalizar el actual período democrático.

Con información de El Patagónico