- Por Lelia Castro -

En esta nueva entrevista especial de domingo, recordamos la figura de Don Julio Antieco, símbolo de lucha por sus raíces y creador de la bandera Mapuche - Tehuelche de la provincia del Chubut.

Julio falleció el 7 de septiembre de 1993 y su legado, a 30 años de su partida física, sigue más vigente que nunca. Gran parte de ello, es gracias a sus hijos; en especial, a Vicente Antieco, quien amablemente me abrió las puertas de su casa para conocer un poco más de la historia de Julio, la suya y la defensa a sus orígenes.

Vicente tiene 57 años, vive en Esquel, pero nació y se crio en Costa del Lepá, donde estuvo hasta los 18 años. La colimba y la posterior búsqueda de trabajo lo alejaron de su lugar buscando rumbos que lo formaron como persona. "Fue costoso al principio; en la ciudad uno se encuentra con algo nuevo y empieza de cero para buscar un oficio; era difícil, en lo inmediato no encontraba nada y tenía que hacer changas", recuerda, al iniciar su relato.

"Recuerdo los primeros años que vine. A los 13 salí a buscar changas; en ese entonces no había gas, se usaba leña en toda la ciudad. Yo me ganaba en una esquina y cuando veía un camión cargado de leña lo seguía para pedir mi changa; esa era mi forma en aquellos años"

Hoy Vicente es quien tiene el aval para informar y charlar sobre la historia de la creación de la bandera que ideó su padre: "Ver la bandera flamear me produce orgullo por lo que dejó mi papá y el legado que dejó de seguir esta historia, difundiendo y confeccionando. Todo aquel que quiera saber, tiene la información de primera mano", relata.

"Mi papá era una persona humilde; trabajador rural, esquilador y también agricultor. Tenía la changa en temporada de esquila y en Costa del Lepá se dedicaba a trabajar con el arado, los carros y los bueyes; sembrando o arando durante el año"

El entrevistado defiende y recuerda el lugar donde se crio, con sus parajes, su río y sus chacras, en un entorno único: "allí me desenvolvía con mi papá en los trabajos de chacra; ese aprendizaje me sirvió para pretender tener otro trabajo digno y por suerte se me dio. Ya hoy estoy en una etapa pasiva, con una jubilación, pero después de muchos años y sacrificio".

Su madre, Elba Márquez, nació en Costa del Lepá, lugar donde también se crio y fue ama de casa estando a cargo de 12 hijos; 9 varones y 3 mujeres: "No era fácil la vida del campo; no había un trabajo estable. Papá tenía esa changa de dos meses en temporada de esquila; después había que hacer otras cosas para llegar al año siguiente con alimento. El dinero no se veía mucho; existía el trueque; el que cosechaba papa lo cambiaba por carne o arvejas; siempre había un trueque de por medio y eso se practicó durante muchos años".

Al hacer referencia puntualmente a la bandera Mapuche - Tehuelche, asegura que la difusión de la historia va en crecimiento, ya que "en todos los lugares que estuve dando charlas relacionadas a nuestra cultura recibo halagos de la gente y su aprecio. Comento siempre cómo nos criamos y cómo se desenvolvió mi padre en cuanto al sueño de crear la bandera...".

"Mi padre empezó a escribirlo en 1987; hay cartas que avalan que ya tenía una intención de crear un emblema, una bandera de unión y de paz", subraya Vicente. Su padre sacó los colores de los rewe (lugar sagrado donde se hacen los camarucos). Unió los paños de color choz (amarillo), plan (blanco), kallfü (azul) y una punta de kewpü (flecha) e hizo la bandera con los tres colores.

En el año 1987, Julio envía una carta a las demás comunidades, para hacer saber de sus pensamientos; enarbolar una bandera que represente al pueblo Mapuche – Tehuelche.

El 3 de agosto de 1991 en la Primer Reunión Provincial de Caciques y Comunidades Aborígenes que se realiza en Trevelin, tiene la posibilidad de expresar personalmente su intención de crear un símbolo. Se pone a consideración de los presentes para ser votada, y en forma unánime es aprobado el emblema; que el 6 de noviembre de 1991 por decreto provincial Nº 1.820 es reconocida como símbolo y emblema de las comunidades aborígenes de la provincia del Chubut.

El 30 de abril de 1993 mediante resolución del Ministerio de Educación se autoriza izar el emblema en la escuela Nº 113 de Cerro Centinela; en la cual Julio Antieco solicita proceder de forma similar en la escuela Nº 99 de Costa del Lepá. En la misma establece, se haga extensiva en todos los establecimientos escolares de comunidades aborígenes dependientes de Supervisión Seccional Región 3 por Resolución Nº 1155/77.

Don Julio Antieco fallece el 7 de Septiembre de 1993. Por petición de sus hijos, el 21 de Julio de 1994, se autoriza mediante Decreto Provincial Nº 777 el izamiento del símbolo de los pueblos Mapuche – Tehuelche en recordación a la fecha de fallecimiento de su creador.

Ley 4072 Reconocimiento de la Bandera Mapuche-Tehuelche. (Sancionada el 14 de Marzo de 1995) Articulo 1º - Reconócese como Símbolo y Emblema de las Comunidades Aborígenes de la Provincia del Chubut, la Bandera con los colores amarillo, blanco y azul y una punta de flecha; aprobada por unanimidad en la Asamblea General de la Primera Reunión Provincial de Caciques y Comunidades Aborígenes.

"Si bien mi papá tenía la intención de gestionar esto para Río Negro, Chubut y Santa Cruz, no se pudo, porque mi papá no era una persona adinerada. Se necesitaba viajar y era costoso, por eso no pudo llegar, pero era su intención de abarcar las tres provincias para que reconocieran esa bandera", asegura el entrevistado.

Y en esta línea, recuerda que su padre dejó una breve biografía de su vida, con fecha del 22 de julio de 1993, "como sabiendo que iba a partir, en septiembre el fallece. No es solo un mensaje a sus hijos y nietos, sino a todo el pueblo mapuche tehuelche; cuenta su vida desde que nació y cómo se formó".

"En mi casa tengo todo el tiempo la bandera arriba. Yo trabajo en silencio, pero se están haciendo cosas"

Según explica el propio Vicente; observa en la juventud bastante interés en querer portar la bandera: "Me parece bien que la nueva generación que viene con más fuerza le de la importancia que se merece este emblema. Se tienen que asesorar para saber seguir difundiendo y luchando por esto; esto ya es historia, esta bandera recorrió el mundo. Siempre le digo a la gente que se siente identificada que lo demuestre, que somos del pueblo milenario".

"A la gente de mi pueblo le digo que se auto reconozca, que no escondamos nuestras cosas. No es tiempo de tener miedo; hay que difundir y auto reconocer. Antes que se forme el Estado, estaban nuestros ancestros; en honor a esa gente les pido que se auto reconozcan como miembros del pueblo Mapuche - Tehuelche"

Por último, Vicente lee delante de cámara un fragmento de la carta que dejó su padre, en el cuál muestra el orgullo post lucha y logro de la creación de la bandera, pidiendo al pueblo que la defienda: