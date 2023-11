La historia vuelve a repetirse como cada año en estos últimos meses. En la Legislatura, el gremio presiona en las últimas sesiones y como no hay acuerdo, la cámara no sesiona. Y esta vez, no fue la excepción. La sesión ordinaria programada para este martes en la Legislatura fue suspendida por una asamblea y retención de servicios del personal legislativo, que solicita la recategorización e ingresos de trabajadores.

Esta medida ha llevado a negociaciones entre el sindicato y las autoridades debido a la falta de tratamiento de la recategorización de 55 empleados.

El secretario general de la Asociación de Personal Legislativo de la Legislatura de Chubut, Ángel Sierra, explicó: “Esta medida se lleva a cabo porque no se quiere tratar el movimiento de recategorización de personal en cuanto a categorías que teníamos vacantes”. Según dijo el gremio “el tema ya había sido hablado pero no quisieron que se trate en la sesión de hoy”. También está al tanto de esta situación el vicegobernador electo y futuro presidente de la Legislatura Gustavo Menna. Ahora habrá que esperar si siguen las conversaciones y si la Legislatura puede volver a sesionar antes que termine el año.