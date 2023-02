Por Carlos Guajardo







-Hay dirigentes del radicalismo que dicen que la UCR debe encabezar la fórmula para este año ¿Qué opina?



-Somos parte de un acuerdo, obviamente que si se gana la interna entonces por supuesto encabezará la UCR. Pero si no se gana la interna, tenemos que estar todos detrás del que gane como lo hicimos en 2021. Esa vez a mi me tocó perder y me encolumné detrás de los ganadores. Creo que es esa la forma de darle una alternativa válida y seria a la gente.





-Entonces se define todo en una interna?



-En teoría se hará una interna abierta. Eso ya está establecido a nivel nacional. Seguiremos esos pasos entiendo.





-Hay quienes dicen que una interna abierta perjudica a los partidos porque hay gente que podría votar dos veces.



-Y puede ser. Pero yo considero que al menos es lo que más se acerca a una PASO. Creo que la interna cerrada da solo a un pequeño sector de la comunidad la posibilidad de elegir a sus candidatos. Y donde los aparatos partidarios juegan una gran importancia en los resultados. Por ejemplo, a veces en los pueblos hay candidatos que ganan 50 a 30. Entonces, la participación de la gente hace que el candidato sea más visible.





-Ahora, la UCR ya presentó una fórmula que es Biss-Menna, ¿Cuál es su posición?



- Hubiese esperado una fórmula cruzada, con otro espacio. Como seguramente va a pasar a nivel nacional. Estamos formando parte de una coalición. Y prueba de eso es que en Trelew se firmó. Por lo cual es importante que se haga participar a otros espacios de las fórmulas, de las listas, porque eso amplía la posibilidad de que haya otras miradas dentro de la misma oferta electoral.



-¿Está de acuerdo que se haya lanzado la lista Biss-Menna y hubiera esperado un poco más?



-Yo hubiese esperado un poco más. Hubiese sido bueno esperar, charlar y armar algo más en conjunto. De hecho hoy por hoy las elecciones son en octubre. Tampoco entiendo mucho de por qué no se aprovecharon las PASO nacionales. Por eso creo que todo lo que se viene haciendo en la provincia pretende favorecer a un sector y desfavorecer a otro.





-¿Qué piensa del adelantamiento de las elecciones en Trelew?



-Creo que es un despropósito. Haberlas adelantado tanto. No se entiende. Por un lado hablan de que la gente no tenga tantas veces que ir a votar o que no haya que gastar tanto dinero y por el otro terminan desdoblando por cuestiones electoralistas.





-Se habla mucho de la larga transición

-Si, eso genera un desgobierno para quien está ahora al frente de la intendencia. Y más cuando no va como candidato. No se sabe cómo va a llegar a completar el mandato porque evidentemente es mucho tiempo y se pierde poder en todo.





-¿Cree que el resultado puede crear tendencia respecto a las elecciones de octubre?



-Creo que posiblemente al principio puede crear alguna tendencia. Pero va a pasar mucho tiempo hasta los siguientes comicios. Y cómo este país es tan dinámico y la opinión pública es tan dinámica y cambia todo constantemente no se si tendrá alguna incidencia para octubre.



-Se la vio con el senador Ignacio Torres haciendo recorridas y se especuló con una fórmula entre ambos ¿hay algo de eso?



-Lo estuve acompañando igual que a Edith Terenzi, nuestra senadora radical. A Ana Clara Romero y a Matías Tacetta que son legisladores de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Venían en una jornada de trabajo. A ver a los productores afectados por los incendios. Además también se hicieron eco de la falta de médico de guardia en el

hospital de Lago Puelo. Y los acompañé. Es lo que hice siempre.





-Está bien, pero ¿las versiones de una posible fórmula?



-Eso no se habló. Falta todavía como dije antes. Pero en política es asi. Cuando se ve una foto de ese tipo se especula. Pero para nada, eso todavía no se habló.





-¿Cómo ve la actualidad provincia?



-Creo sinceramente que el gobierno ya tiene fecha de vencimiento. Y esa fecha de vencimiento es diciembre. Todo lo que haga es para paliar situaciones que venía arrastrando porque veo que anuncian algunas obras y otras cosas, pero ya está agotado. Son 20 años. Si no es un peronismo es otro. Y estoy segura que la gente ya quiere ver otra cosa.





-¿Cómo ve la situación nacional de JxC con tantos precandidatos a los que hace algunas horas se sumó Lilita Carrió?



-La cantidad de candidatos enriquece al espacio. Y creo que ese es el sentido que le da Carrió a su candidatura. Cuantas más opciones haya y esas opciones después se sumen a trabajar es algo más que positivo. Además hay otros nombres dentro del espacio como Facundo Manes o Gerardo Morales gente que ha demostrado capacidad. Y no hablar de otros candidatos que también tienen muchos valores.





LOS INCENDIOS: “ASESINOS EN POTENCIA”



-Se está trabajando. Hay recursos es cierto. Pero creo que cada vez vamos a tener que ser más expertos en este tema. Primero que la mayoría de los incendios son intencionales. Alguno que otro pudo haber sido por negligencia, pero la mayoría no. Por eso ojalá que la justicia y que las investigaciones que se lleven adelante den

resultado. Es difícil, pero creo que es posible. Y que de detectarse a los responsables, tienen que tener una pena muy alta. Porque además son asesinos en potencia.



-¿Cómo puede tener alguien la “intención” de prender fuego una montaña?



-Hay muchos y por distintas razones. Problemas limítrofes entre vecinos, que ha pasado. Pero hay otras, distintas. Personas que no están bien u otras por hacer daño. Espero que la justicia pueda detectar a quienes provocan estos desastres.