-Por Lelia Castro-

A sus sesenta años, nos cuenta un poco de su historia y cómo se fue formando en la disciplina como deportista amateur. De chico no era muy bueno en los deportes, por lo que le costaba integrarse a la actividad deportiva. Jugaba en los intercolegiales y luego participó de los Juegos Evita. Con el tiempo, comenzó a trabajar en el natatorio municipal como bañero, hasta que después agarró la bicicleta.

Su esposa Ana también comenzó a correr y andar en bici a los 40 años, comparten la pasión por correr para una mejor calidad de vida. Ella comenzó a correr con una compañera que tenía en la escuela y empezaron a participar en carreras, animándose unas a otras a correr acompañadas. Su primera carrera fue una Doble Futalaufquen, en la que salieron últimas -con gendarmería y las motos-, pero muy contentas de haber llegado. “Así que re contentas porque yo antes no había hecho ningún deporte y no lo podía creer, muy contenta. La verdad que disfruto de cada carrera que hago, agradezco poder hacerlo y me pone muy contenta, la verdad que sí”. Ella nos comenta que

“cuando Horacio empezaron a correr con unos amigos, tenían unas panchitas y corrían con eso y unas trabas, con unas punteras, pero con cualquier zapatilla. O sea, era disfrutar de esa carrera y colgarse la medalla, como dice Horacio, pero sin tener ningún objetivo del lugar que ocuparía un primer, un segundo o un tercer puesto. Y la verdad, yo creo que cuando empezás, les pasa a todos que es un entusiasmo poder decir “hice esa carrerita”, es una alegría”.

Ana aprovechaba los fines de semana para salir a pedalear cuando sus hijas iban a esquiar y corría los días de semana cuando salía de la escuela, además de estar aprendiendo a nadar y sacándose los miedos.

Están casados hace 34 años. Según Ana, Horacio de entre casa ayuda corta el pasto, barre, hace compras y ayuda en los quehaceres domésticos, con lo cual ambos colaboran y se complementan para mantener la casa limpia y ordenada.

"Con Ana tenemos un complemento bárbaro, hacemos muchas cosas juntos, compartimos mucho últimamente lo que es el deporte y la crianza de nuestras hijas, que ya están en otra cosa, ya se han independizado, una por lo menos, y bueno, la vida continúa"

En ese momento Horacio arrancó con las pruebas combinadas. Su primer tetra fue hace 18 años, en el circuito del tetra individual en Esquel. 5 años más tarde se animó al tetra en Chapelco, donde las distancias eran más largas. Su primer Ironman fue en Chile y luego en Perú.

El Ironman 70.3, también conocido como Medio Ironman, es una de las series de carreras de triatlón de larga distancia, organizado por la World Triathlon Corporation (WTC). El Ironman 70.3 tiene una distancia de 1,2 milla (1,9 km) de natación, 56 millas (90 km) de ciclismo, y 13,1 millas (21,1 km) de carrera a pie. La suma de estas distancias son 70,3 millas (113 km), de ahí el nombre.

“Si vos me preguntás, hoy es cuando mejor estoy, a pesar de que tengo 60 años, la verdad que es impresionante lo que he crecido en la parte deportiva, en lo que a mí me gusta, en lo que hago. Muy, muy contento, muy conforme con lo que he logrado. Si vos me preguntás en la persona, estoy muy conforme en cuanto a cómo estoy, cómo llego, cómo puedo participar en un evento, representar a Esquel, así que contento”.

Con mucho trabajo previo y el apoyo de su familia, se preparó y participó del full Ironman en Punta del Este, lo cual era mucho más exigente, lo que habilita para participar del mundial XTetra en Hawaii -que es más intenso en cuanto al terreno-, para e cual clasificó en dos oportunidades. Llegando al techo de la disciplina, dentro de los mejores 50 países del mundo.

“Con Ana estuvimos en varias oportunidades en el exterior, que me ha acompañado, a mi familia yo trato de integrarlos a ellos en esto que tanto me apasiona, porque en la previa y en los entrenamientos ellos forman parte de esto. Es tiempo que se saca, que se saca a la familia y ellos lo han visto, me acompañan y trato de integrarlos para que vean que en los eventos son multitudinarios, de mucha gente, conocer lugares y que ellos también estén es muy gratificante para mí”.

Al verlos a ellos entrenar con tanta pasión, a pesar de las condiciones climáticas adversas que suelen haber en nuestra zona, sus hijas también se fueron enganchando con el deporte y la actividad física y se dieron cuenta que tienen condiciones, que pueden lograrlo. Además de estar familiarizadas desde chiquitas con la bicicleta, el esquí y la natación.

“Lo ven a uno que está nevando, está lloviendo y hay entrenamientos que son planificados, muy estrictos y hay que cumplirlos para poder llegar a un objetivo, así que eso a uno lo ven: cuando te cambiás, cuando salís, cuando llegás con frío y algo queda, ¿no? Algo se queda grabado en ellos y ahora lo estoy viendo, lo que uno sembró, algo quedó”.

Al recordar las distintas competencias en las que participó y los diversos lugares por los que viajó, nos cuenta que además de lo deportivo, obtuvo un montón de aprendizajes en cuanto a la educación, lo cultural y a cómo viven en otros lugares del mundo.

“Me traigo un montón de aprendizajes, no solamente lo deportivo, sino también lo cultural, cómo son otras culturas”.

Nos cuenta que trata de correr lo más que pueda en Esquel y los alrededores, porque dice que acá es donde comenzó, se anota en todas las carreras que su entrenador lo deja, porque a veces es mucho.

“Muchos de los eventos, más a esta altura de la vida, estoy viendo que a veces hay que mirar menos el reloj para ver cuánto tardé y disfrutar otras cosas, ¿no? por dónde estás corriendo, por dónde estás pasando, lo que lograste hacer, lo que pudiste hacer, el finisher de colgarte la medalla, la familia que te recibe… eso me parece que es un valor enorme, más que una posición en un podio y que un buen tiempo. Así que, la verdad que en esos tiempos se largaba con lo que uno tenía y la satisfacción era llegar, de poder lograr eso está buenísimo”.

Asimismo, participa en eventos en las escuelas intentando inculcar el deporte en los jóvenes, metiéndose entre ellos y transmitiéndoles todo lo que sabe, todo lo que pueda. Está organizando charlas para las escuelas en las que cuente todo lo que él ha vivido.

“Corrí dos mundiales, cómo trabajo con mis entrenamientos, lo que puede lograr una persona. Sobre todo para la gente joven, para los chicos, para inculcar esto y meter el deporte en ellos. Así que ojalá se pueda lograr algo en las escuelas y poder lograrlo. La verdad que sería una satisfacción muy grande de poder hacer estas cosas”.

A sus sesenta años se siente contento y muy orgulloso de poder competir en eventos deportivos de gran exigencia, remarcando que lo importante no es llegar entre los primeros puestos, sino que lo más valioso es llegar y el esfuerzo que eso implica para cada uno.

“Hay eventos con gente de más de setenta años o de ochenta que está haciendo estas cosas, pero tenemos que estar contentos de lo que podemos hacer. Yo estoy viendo eso a esta edad, de que somos millonarios en poder hacer estas cosas: no en el sentido de dinero, sino de movernos en estas distancias, de hacer estos eventos, de poder lograrlos, de poder llegar al final y colgarnos una medalla, como lo puede hacer el primero que llega en la carrera, ¿no? Entonces tenemos que ser agradecidos de poder hacer estas cosas a esta altura de la vida, re contentos de hacer esto”.

En el 2021 participó en ESPN Run, un programa dedicado para lo corredores apasionados, profesionales y principiantes, donde se presentan las carreras más famosas alrededor del mundo. Dicho programa vino a Esquel para difundir la XX edición del Medio Maratón al Paraíso, el cual estuvo conducido por el multiatleta esquelense con el objetivo de trasmitir lo que significa el deporte del atletismo en estos lugares y el potencial de la región para el desarrollo de pruebas deportivas al aire libre.

“Es imponente el lugar que tenemos. Yo, gracias a Carlos Barría, que me dio la posibilidad de trabajar con ESPNRUN, y ahí yo lo que quería más que la parte deportiva, quería mostrar dónde yo entrenaba. Entonces los llevé a lugares que me parecen increíbles: La Zeta, Arrayanes, Parque Nacional Los Alerces, donde disfruto muchísimo todo el año”.

Constantemente recalca la belleza y la admiración que tiene por el lugar y los paisajes que nos rodean, que muchas veces no les prestamos atención y lo damos como algo normal, sin darnos cuenta del paraíso en el que vivimos. Muchas veces tomamos conciencia de ello cuando salimos o nos alejamos de este entorno.

“El lugar que tenemos es increíble, no nos damos cuenta de lo que tenemos, lo tenemos muy cerca y a veces mucha gente pone excusas para hacer tal cosa y lo tenemos a 15 minutos, ¿no? Me parece que tenemos que aprovechar, que es increíble, el potencial es enorme de lo que tenemos. Y abrigarnos cuando no hay mucha ropa adecuada, el tema es tener ganas y salir a hacer lo que nos gusta”.

Su próxima carrera será en marzo en Punta del Este en un medio Ironman 70.3, que fue suspendido el año pasado por cuestiones climáticas, para la cual se está entrenando mucho y se siente orgulloso de representar a la ciudad de Esquel y a la Argentina.

“Voy bien, estoy entrenando, estoy bien para la distancia, la conozco así que también a disfrutar ese lugar que es increíble en la Costa Atlántica. Porque uno está bien que es amateur, no es profesional, pero yo siento que represento a mi ciudad, que represento a Argentina estando ahí, que soy uno y sobre todo de Patagonia que tanto cuesta entrenar triatlón por las condiciones climáticas. Eso también lo valoro muchísimo, el lugar que tenemos, para hacer este tipo de disciplinas, es multiplicado por tres o por cuatro por las condiciones”.

Como reflexión final, nos dice que tenemos que creer en nosotros mismos, que todo lo que uno se propone, con esfuerzo y dedicación puede lograrlo, se puede realizar cualquier disciplina. Pueden correr, caminar, andar en bicicleta, pero probar y no dejar de intentarlo, “porque hay mucha gente que no tiene ni idea del potencial que tiene, así sea joven, grande hasta que prueba. Mucha gente dice ‘yo no voy a poder’, como que tiene miedos y me parece que la forma es probar en esto”.