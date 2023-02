En la localidad de El Hoyo se realizará la competencia “Atletismo Regional Cordillera” con pruebas de pista y campo. La fecha del encuentro es el sábado 18 de marzo y cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Deportes de El Hoyo, el Ministerio de Deportes de Chubut y la Federación Provincial de Atletismo.

Se divide en categorías mini atletismo hasta los 9 años, Sub 13, Sub 16 (EPADE), Sub 20 (Araucanía) y Mayores.

Desde la organización sostuvieron: “La jornada de competencia será fiscalizada por grupo de jueces y asistentes, respetando los reglamentos de competencia de cada prueba atlética”.

La jornada de competencia se divide en tres fechas: el 18 de marzo en El Hoyo, 6 de mayo en Esquel y 4 de noviembre en El Hoyo. La inscripción está abierta hasta el 16 de marzo. En el lugar habrá un buffet a cargo de las madres y padres de la Escuela de Atletismo.

La invitación está abierta a atletas de escuelas y agrupaciones de otras provincias. Para más información se pueden comunicar con Adriana (2945696511) o Sergio (2944307412).