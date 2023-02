La decisión del ex vicegobernador César Gustavo Mac Karthy de aliarse con el frente que comanda César Treffinger, aliado del libertario Javier Milei, lo ubicó a la derecha de todos los candidatos que aspiran a suceder a Adrián Maderna al frente de la Municipalidad de Trelew, ciudad que será el primer test electoral de Chubut el próximo.

Más allá de los esfuerzos dialécticos y los razonamientos rebuscados del ex intendente de Trelew para explicar que se trató de un acuerdo electoral que no roza lo ideológico, es innegable que la alianza con Ciudadanos por Chubut y el PICh colocan esa propuesta como la alternativa más de derecha de toda la oferta electoral.

No se entiende muy bien cuáles fueron las motivaciones de Mac Karthy para tomar semejante definición. Una agrupación histórica como el Frente Peronista enfrentará a candidatos del Partido Justicialista en ese turno electoral, y constituye una drástica determinación que descoloca a la tradicional estructura fundada por el ex senador nacional César Mac Karthy.

La desideologización cada vez más profunda de la política, que comenzó allá por los ‘90 cuando el menemismo era el abanderado del pragmatismo, logró que en Trelew convivan, por pura conveniencia elctoral, sectores que históricamente estuvieron alejados.

Así es como los dos concejales que eran dasnevistas, intetrantes de la Copofe, Ezequiel Perrone y Virginia Correa, mudaron en apoyo al ex intendente Mac Karthy.

Los medios “amigos” lo trataron bien a Mac Karthy con la decisión de dicho acuerdo, pero hasta el propio ex vicegobernador reconoció que algunos interpretarán un posible triunfo de él en las elecciones como una victoria del candidato de Milei en Trelew.

Muchos no logran descifrar por qué razón no intentó acordar con el partido provincial Proyección Vecinal Chubutense o con VIDA, que finalmente selló una alianza electoral con Lorena Alcalá. El tiempo dirá cuánto le costó en términos políticos esta alianza a Mac Karthy, porque en la práctica no tenía partido político para presentarse.

6 candidatos

Si bien el plazo de la presentación e inscripción de las candidaturas a intendente de Trelew vence el 15 de marzo, prácticamente es un hecho que, como anticipáramos la semana última, habrá seis candidatos a intendente de origen peronista en el comicio del 16 de abril.

El ganador de la interna del Frente de Todos entre Emanuel Coliñir, Juan Carlos “El Cartero” Jara y Nelson Castro; el mencionado Mac Karthy; Leila Lloyd Jones, con el apoyo de Adrián Maderna a través del partido municipal “Somos Trelew”; Lorena Alcalá (VIDA); Luis Collio (Partido de la Cultura, Educación y Trabajo) y Claudio Paredes (Partido Renovación y Desarrollo).

Esta dispersión va a dividir mucho el voto peronista y con apenas más del 20 por ciento de los sufragios, cualquier candidato, también de otros partidos políticos, podría acceder al principal despacho de la Municipalidad de Trelew.

Se tiran con de todo

En Juntos por el Cambio las aguas siguen muy agitadas y ahora hay una escalada de acusaciones, que amenaza terminar en la justicia, de la UCR al PRO por continuar realizando afiliaciones luego del límite temporal acordado para hacerlo y así engrosar el escualido padrón partidario de cara a las elecciones municipales en Trelew.

Las justificaciones esgrimidas desde el PRO son muy ambiguas y poco convincentes. Al punto que aparece como afiliada una candidata a concejal suplente de la lista del PJ, que encabeza Jara, y la joven denunció que cooptaron sus datos y falsificaron su firma.

El contragolpe no se hizo esperar y la primera candidata a concejal de la lista que lleva a Gerardo Merino como candidato, Claudia Monají, adelantó que no está asegurado su acompañamiento a Federico Massoni en caso de que este triunfe a la interna de ese frente.

Igón advierte que está faltando una silla

El diputado nacional Santiago Igón, referente en Chubut de La Cámpora y el kirchnerismo, pateó el tablero y dijo que él no tiene ningún candidato a gobernador. “Ni Luque ni Sastre, ni nadie”, afirmó.

Destacó que hay que priorizar el proyecto y las políticas públicas en lugar de los nombres propios, y que debe trabajarse en la conformación del Frente de Todos a nivel provincial.

Igón destacó que hasta el momento sólo hay conversaciones entre tres actores: el gobernador Mariano Arcioni, Luque y Sastre. En la práctica lo que quiso decir es que se están olvidando de agregar una silla en la mesa de negociaciones, la que le corresponde a La Cámpora.