Me encantaría decir que soy de la generación MTV Unplugged, de esos adolescentes que iban con el discman colgado en la cintura, que corrian a la disqueria del barrio - o de cadena- el día del lanzamiento del nuevo disco de The Offspring. Sinceramente, nací tarde para toda esa mítica. A los trece años pirateaba la música de mis artistas favoritos en el Ares o el, E-mule, la cargaba en mi mp3 de 256mb, se me llenaba la compu de virus y mis playlist pasaban de un tema de Green Day a Gasolina de Daddy Yankee para después escuchar un tema de Led Zeppelin. Más adelante, cuando llegó la banda ancha a mi hogar, escuchaba la música en vivo y en directo desde la plataforma Youtube.

No me malinterpreten, no es que no tenía CDs, tuve algunos cuantos, en general todos regalos de cumpleaños. Pero, los discos tenían algunos problemas:

-ocupaban espacio, transportarlos para ser escuchados requería de un lugar reservado en mi mochila.

-para una adolescente distraída era muy difícil que no terminaran rayados. Así fue que la copia original del disco Voodo Lounge terminó en la basura.

-había que pagarlos y pagar por algo que encontraba gratis en la internet no tenía mucho sentido.

Entonces… no fue hasta que la industria musical se avivó y creó spotify que encontré el gusto por escuchar un disco de pe a pa. Todavía me acuerdo de mi primero. Tenía unos diecinueve años y estaba enamorada del Flaco Spinetta. Ponía playlists de su música a reproducir en loop, hasta que un novio me iluminó: escucha Artaud, me dijo. Nunca fui una novia obediente, pero por alguna razón decidí hacerle caso. Y de repente, me cambió la vida. Seguí por Sandinista de The Clash, después vino Clicks Modernos, y después ya no pude parar. Me enojé un poco conmigo misma por haber pasado tanto tiempo escuchando música en aleatorio. Y me pregunté - y sigo preguntando- ¿por qué le perdimos el gusto a escuchar discos?

Nunca lo voy a saber a ciencia cierta, lo que si tengo en claro es porque volví a la raíz. Es una razón muy simple: escuchar discos de pe a pa es lo mejor que hay.