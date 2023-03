El pasado fin de semana, San Juan fue epicentro del segundo Encuentro Nacional de Mujeres Taxistas y Remiseras.

Andrea Acuña, remisera de la ciudad de Esquel, fue parte de ese encuentro luego de recibir la invitación a través de la Asociación de Conductoras Chubutenses.

En diálogo con Red43, contó la maravillosa experiencia que vivió, agradeciendo en principio, a Lelia Castro, quien la entrevistó en uno de sus tantos especiales de domingo en nuestro multimedio online: "todo fue a través del programa especial que hicimos juntas y que grabamos en el remis. Me enviaron una solicitud de amistad y allí nació el vínculo con la asociación. Les comenté que me interesaba mucho la clínica que ellas hacen, hasta que surgió lo del encuentro de mujeres taxistas y remiseras en San Juan y me invitaron".

"Tuvimos un camino largo; la primera escala fue Bariloche, viajé sola en colectivo. Las chicas de las asociaciones de Chubut y Río Negro me esperaban en la terminal; pasamos la noche allá con ellas que nos recibieron cálidamente, y a las 5 de la mañana emprendimos viaje a San Juan. Fueron casi 24 horas de viaje; fuimos en el colectivo de Rio Negro porque no pudimos conseguir el de Chubut. Gracias a ellas pudimos llegar", nos cuenta Andrea, sin antes olvidar mencionar a todas las personas que hicieron posible el viaje: "largué una tómbola para poder viajar; colaboró mi familia, compañeros de trabajo, la gente del aeropuerto y la comunidad en general; estoy muy agradecida. Y la remisería Nevada apoyó desde el principio al cien por ciento; mi jefe me dio una mano muy grande en lo económico".

"Fue un encuentro largo; de 9 a 18 hs, durante dos días. Tuvimos capacitaciones y salimos muy nutridas de ahí; lo principal era defender el derecho de las mujeres en lo laboral. Fueron muchas capacitaciones muy útiles para el día a día. Hubo gente de todos lados; fuimos más de 600 mujeres conductoras de taxis, remises, camiones y motoniveladoras. Una experiencia increíble"

En este contexto, Andrea destacó la labor de la presidente de la Asociación, Andrea Collinao, quien el año pasado fue partícipe del primer encuentro nacional realizado en Córdoba y en este segundo encuentro, logró llevar a 10 mujeres más de la provincia: "yo fui la única de Esquel, espero que el año que viene se puedan convocar más mujeres".

"Quiero que se animen a capacitarse y aprender. Se anunció que se hará un registro de conductores de todo el país para que cuando alguna empresa solicite el servicio, pueda tener un registro de las personas capacitadas para el trabajo"

Por último, volvió a agradecer el espacio en Red43 y también la ayuda de Nevada y bregó por seguir creciendo en la cordillera para sumar más mujeres.