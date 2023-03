A la fecha, los desacuerdos internos convergen en una línea de pocas simpatías, en la cual, al radicalismo, lo acompaña los reflejos inquietantes del espejo de las internas de Trelew donde Ignacio “Nacho” Torres -actual senador, aspirante a gobernador y representante del PRO en la provincia- capitalizó la victoria de las internas contra radicales, nada menos de la mano de un radical. En Esquel hay vocación de poder a la espera que prevalezca el compromiso explícito del actual intendente con el histórico partido, más allá sus ganas de preservar una alianza casi rota.



La UCR local parece tener para si aquel postulado del presidente Alberto Fernández cuando dijo. “Con Cristina no alcanza y sin ella no se puede” en este caso seria “Con Ongarato no alcanza y sin él no se puede”, al menos para aquellos que ven la necesidad del aporte de experiencia y compromiso del intendente -dada su pertenencia al partido del que siempre ha sido parte y lo llevo al poder- además del convencimiento y trabajo para que cualquier gobierno electo en este 2023, tenga al radicalismo como protagonista.



Radicales que aún siguen dentro de las filas del partido, dan cuenta que hay posibles precandidaturas de militantes con avales y vocación de poder, sin embargo, parecen esperar a que el tiempo haga lo suyo y le ponga límite a la indecisión del actual intendente entre la posibilidad de nuevo mandato o una postulación para diputado, mientras sus dichos alejan algunos que en su momento fueron simpatizantes o militantes y a estas alturas buscan otro espacio político que los contenga.



Las pasadas elecciones, al contrario de lo sucedido en primer periodo del actual gobierno, mostró que los votantes no estaban muy convencidos de respaldar la gestión precedente. Si bien hubo continuidad al ganar los comicios, los resultados mostraron paridad de votos con otras propuestas de la oposición.



A la fecha las dudas del mandatario local preocupan a más de un militan radical o simpatizante extrapartidario. De a ratos todo indica que Ongarato se sumará al equipo de Torres, con ello ¿respaldará la precandidatura de Matias Taccetta? teniendo en cuenta que es parte del equipo del actual Senador. Nada grave si no se olvida que los unió la base de ese Cambio que lo llevo al poder. Hasta la pasada campaña de elecciones de medio tiempo- en la cual el intendente le pidió la renuncia al entonces Secretario de Gestión y Finanzas municipal y cuando la reelección no era una posibilidad- Ongarato no ocultaba su preferencia por Taccetta para encabezar el gobierno llegado el caso. Todo ello en el marco de la alianza de Juntos por el Cambio que parecía indestructible.

Algunas cosas cambiaron. Hoy JxC está lejos de la fortaleza y la impronta que le aportaba el acuerdo de juntar voluntades políticas entre la UCR y el PRO; la fragilidad de los desacuerdos personales y desencuentros internos ponen en duda su continuidad de cara a las próximas elecciones. En tanto, Ongarato siempre ha manifestado su convencimiento que la alianza no debe romperse y a la vez apuntó en una entrevista exclusiva a Red 43 que no era partidario de tener una única figura política que pueda llevar adelante el proyecto que hoy encabeza “tiene que haber varios que puedan darle continuidad en el tiempo", dijo.



Siguiendo esta lógica de las ultimas acotaciones del intendente ¿debe haber elecciones internas de JxC donde compitan las propuestas de la UCR y el PRO con ello fortalecer la unidad y la coherencia hacia la comunidad? Esta unidad ¿es la que está negociando el actual mandatario y de ahí su indecisión?



Toda propuesta por fuera de la alianza ¿pone en riesgo ese Cambio que una vez quiso instalarse en la ciudad?, "Si el proyecto se pone es riesgo porque nadie puede llevarlo adelante, ahí evaluaré la continuidad” fue otra de las definiciones que puntualizó Ongarato; en ese sentido: ¿El Proyecto está definido dentro de JXC o es, principalmente, Radical? ¿Las explicitas intenciones de la precandidatura de otras figuras como, por ejemplo, Fabiana Vázquez con experiencia tanto en el poder ejecutivo como el legislativo ponen en riesgo El Proyecto? Así las cosas ¿Cuál es El Proyecto?



Las interrogantes son tantas y las interpretaciones de cada paso, dicho y señales políticas son mayores. Todo ello sin que se despejen dudas cuando se habla de Proyecto a qué en realidad se refiere, tanto el gobierno actual como el resto que tiene ganas de serlo. Al menos se necesita innovar en el discurso, así, tal vez, se lleguen a nuevas ideas o quizás a un principio de verdaderas alianzas que busquen soluciones más que poder.