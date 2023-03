—Correte

—¿Ahora?

—Si, correte

—Bueno, nena. Pero, ayúdame tú.

—¿Yo?

—Pues claro… ¿Qué quieres que me corra solo? Haz algo.

—Bueno…

Aprieto bien mi cuerpo contra el suyo lo empiezo a empujar con el culo para que se corra al otro lado de la cama. A veces me cuesta entender lo que Pedro me quiere decir, pero si tengo que ser honesta, en general me cuesta entender el humor de todos los españoles.

—¿Pero que haces? ¿Se te fue la olla? —dice él.

Yo lo miro desconcertada. Pedro se empieza a reír a carcajadas.

—Nena, correrse en España es otra cosa… —agrega.

Entonces yo también me empiezo a reír a carcajadas.

—No puede ser… lo sabías desde el principio, que ganas de joder… estoy al borde de caerme de la cama.

—No… primero de verdad pensé que se había ido la olla.

—Andaaa

—Anda, vos boluda —me imita Pedro

—Te sale mal, te falta hacer énfasis en la u de boluda —miento. La verdad que me da un poquito de envidia lo bien que me sale imitarme. Yo llevo tres meses tratando de imitarlo a él y no me sale. Ya ni siquiera lo intento. A veces, casi como de casualidad, se me escapa alguna palabra o expresión, pero no llega a imitación. Simplemente cuando de mis labios brota un “vas a flipar” en lugar de un “vas a flashear” lo vivo como una pérdida. Siento que algo de mí, algo de mi identidad, algo de mi argentinidad se me escurra entre los dedos.

—¿Te hago pa amb tomaquet? —preguntá él. Como si no fuera suficiente con hablar un idioma que parece el mismo, pero lo usamos distinto, Pedro es catalán… Entonces si no usa palabras del español que no están en mi diccionario, directamente habla en catalá. Al principio mi cerebro se quedaba recalculando, ahora simplemente entiendo que me está ofreciendo tostadas con tomate rallado.

—¿La oferta incluye el delivery a la cama? —pregunto. Pedro se ríe, se pierde en la cocina, yo desde la cama escucho los ruidos de alguien que prepara un desayuno. Al rato vuelve a la habitación con una bandeja con pa amb tomaquet, un café con leche y mi equipo de mate. Yo sonrió y me siento en la cama.

—Gracias —digo.

—¿Te cebo un mate , che boluda? —pregunta él.

—No, eso lo sigo haciendo mejor yo — digo, me rió y le doy un beso.