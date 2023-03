El expresidente del Concejo Deliberante de Esquel, Diego Austin, opinó acerca del discurso de Sergio Ongarato en la apertura del periodo legislativo 2023. El intendente dedicó varias palabras a los concejales y generó molestias en algunos.

"Un discurso extenso, como estamos acostumbrados. En la primera parte hubo excusaciones por lo que no se pudo concretar y traslados de responsabilidades hacia terceros como el gobierno provincial y nacional. A veces, hay que hacerse cargo cuando uno no tiene la capacidad de gestión. Se enumeraron cosas logradas, bastante antiguas, que son de la gestión de Matías Taccetta en la secretaría de hacienda", puntualizó Austin.

Sobre los dichos de Ongarato sobre el cuerpo legislativo, el concejal mencionó: "Me pareció desafortunada la apreciación sobre los diálogos internos del Concejo Deliberante y los concejales. Es la casa de las leyes, la casa del pueblo, donde se deben dirigir los debates y llevarse adelante los consensos. Sería interesante que en esos debates, participe la cabeza del poder ejecutivo municipal, pero para eso hay que ir al Concejo Deliberante, no se puede no ir. En mi gestión de presidente, se buscaron todos los diálogos y consensos. Se hizo el nexo necesario entre el ejecutivo y el legislativo, pero faltó la presencia del jefe comunal que hace tiempo no concurre".

Por otra parte, el intendente también resaltó la falta de terreno para el nuevo Hospital, a lo que Austin respondió: "Me resultó extraña la apreciación con respecto a la falta de concreción de tierras para el Hospital Zonal. Esquel tiene la posibilidad de acceder a un terreno que no tendría costos, solo hay que hacer una gestión en Rawson. Hay una propuesta de un particular que hace un cambio de un terreno propio por un terreno provincial. Entiendo que estaría dispuesto tanto la parte de la provincia como el particular. Es una hectárea y media y podríamos contar con esas tierras nada más que con esa gestión en Rawson".

"El discurso fue bastante falto de contenidos y de proyecciones para este año. Que sea un año electoral, no quita las necesidades que tienen los vecinos de la ciudad y hay que estar a la altura de las circunstancias para solucionar y generar las políticas necesarias. Es desafortunado cargar las tintas y echar la culpa al Concejo Deliberante cuando la falta de gestión no es del Concejo Deliberante", agregó el expresidente del Concejo.

Sobre el final, consultado si hubo un quiebre en la relación con Ongarato, Austin manifestó: "No creo. Todos sabemos que el mejor candidato natura es Matías Taccetta. Lo demostró a lo largo de su gestión en el ejecutivo y lo viene demostrando como diputado nacional. Si hubo un quiebre, no fue por parte mía. Eso dependerá de quien lo considere así".