—¿Eso es todo? —digo. Desde la cama te veo desnudo, yendo para el baño. Vos no respondes. Yo un poco me arrepiento de lo que dije. Sé que no tengo que decir todo lo que pienso, pero la mayoría de las veces las palabras salen automáticamente de mi boca.

Me quedo tirada en la cama. Me estiro cruzando el colchón en diagonal. Vos volves, me pegas una palmadita en la pierna.

—No te voy a hacer lugar —digo y me rio. Vos también te reís. Te sostengo la mirada tres segundos, ni uno más ni uno menos. Sé, de entrada, desde el primer día que te vi, que yo con vos el juego ya lo perdí. Lo intento, histeriqueo, bailo el baile, pero como en un tango el que me lleva siempre sos vos. Y yo me dejo llevar. Me muevo, me acomodo en la cama para hacerte lugar. Te acostas al lado mio, me abrazas desde atrás y hundís tu cara entre el hueco entre mi hombro y mi cabeza.

—¿Qué es todo? —preguntas.

—No sé… todo puede ser muchas cosas. —respondo. Optó por el camino de la tangente, optó por la opción de fingir demencia, de llevar la conversación a un lugar inesperado, para no hacerme cargo de que me molestó que salieras de la cama tan rápido.

—Todo al final es nada, y nada al final es todo —decís.

Y cómo ya sé que perdí el juego, tiro la toalla, ni me gastó en pensar una respuesta. Me doy media vuelta en la cama y te beso. Te aprieto contra mi cuerpo. Te acaricio. Hago todo eso con la intención de cortar la conversación, de dejar mi pregunta en el olvido, de realmente lograr que el todo se vuelva nada. Vos también me acaricias, me besas y te reís.

—Qué rápida que sos para hacerte la boluda, eh —respondes.

Obvio, yo, me levanto de la cama y voy al baño.

—¿Eso es todo? —te escucho gritar.