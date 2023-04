Por Emir Henriquez

Gabriela y Fernando son un matrimonio de la ciudad de Esquel y, a fines de 2019, adoptaron a un niño de siete años de edad. Estuvieron dialogando con Red43 y nos comentaron cómo surgió la idea de adoptar, qué mitos y prejuicios enfrentaron durante y luego del proceso, y qué sensaciones atravesaron a la hora de convertirse en papás.

Hace 14 años que están en pareja y siempre tuvieron el deseo de ser padres, ya sea de hijos biológicos o adoptivos. Estuvieron recurriendo al sistema de adopción de la ciudad, un proceso que se caracterizó por ser burocrático, obligando a las personas a realizar trámites, completar una carpeta cada seis meses, presentar nuevamente los estudios psicológicos en caso de vencerse, etc.

Paralelamente se enfocaron en los tratamientos de fertilización, pero no funcionaron. Por lo que, decidieron darse un tiempo de espera para luego retomar los trámites de adopción. "Estuvimos en adopción dos años. El equipo técnico ya estaba conformado por tres mujeres que acompañan a las personas que se anotan para la adopción", contó la docente y destacó que "todo el tiempo nos incentivaban a que lo hiciéramos".

En cuanto a los procesos de adopción, Gabriela explicó que "las Juezas de Familia de Esquel van evaluando los perfiles e informes de los pretensos adoptantes" y que, a la vez, "del niño hacen un acompañamiento de la búsqueda de esta familia, de lo que quieren y necesitan".

Después de tantos años de espera, adoptaron a un niño de 7 años a fines de 2019. Al año siguiente se desencadenó la pandemia de COVID-19, pero remarcaron que "fue el momento de encontrarnos y conocernos. Fue muy intenso, pero fue positivo porque realmente nos conocimos. El proceso fue más rápido de parte de él porque estaba muy decidido de tener papá y mamá". El matrimonio también tuvo que adaptarse, teniendo en cuenta y pensando que es lo que querían para su hijo, cómo tenían que encarar su educación, estar atentos a sus necesidades básicas, entre otras.

"Consideramos que paternar y maternar es siempre cuando uno lo desea desde el deseo real, no desde la imposición social. Siempre lo pensamos como algo deseado. En este caso, es la búsqueda de estar con un otro".

A lo largo de la entrevista, la pareja fue consultada acerca de los prejuicios que enfrentaron durante el proceso de la adopción y respondieron que los mitos están siempre como, por ejemplo, "¿Te va a seguir queriendo a pesar de que son sus padres?"; "Lo educó otra persona y, a lo mejor, va a prestar resistencia", "La Justicia es lenta", "Puede venir la familia de origen y llevárselo". En su caso, los vecinos de Esquel señalaron que durante el transcurso deseaban un niño de 0 a 4 años de edad y, sin embargo, abrieron sus posibilidades de adoptar a un nene más grande luego de que el equipo técnico les manifestó que contaban con un perfil necesario para acobijarlo.

Gabriela también mencionó que muchas personas consideran a la adopción como un acto de caridad y, por su parte, resaltó que se trata de formar una familia. "Una de las cuestiones que tuvimos que poner en la "carpeta burocrática" es escribir por qué queríamos adoptar, nosotros planteamos que nuestro deseo era formar una familia", expresó.

"La adopción es formar una familia".

Teniendo en cuenta su paso por el proceso de adopción, Gabriela y Fernando le dirigieron un mensaje a todas aquellas personas que desean adoptar: "Les decimos que se atrevan. Es bueno adoptar porque uno quiere hacerlo. No es un acto de caridad, es un acto de mucho amor". Además, hicieron hincapié en la agilización y rapidez de la Justicia, como así también, en el apoyo y acompañamiento de los equipos técnicos de la oficina de adopción de la ciudad.

Para finalizar, el matrimonio reveló que han pensado en la posibilidad de volver a adoptar, pero que por el momento no lo harían. "Nuestra experiencia con nuestro hijo es muy interesante, pero por ahora no adoptaríamos. No lo cerramos completamente, pero por ahora nos quedamos con él", concluyeron.