La decisión del gobernador Mariano Arcioni de convocar a elecciones en Chubut para el próximo domingo 30 de julio terminó de acomodar el tablero político de un proceso electoral que, ahora sí, entregará novedades casi diarias en los armados de los diferentes frentes electorales que competirán por la Gobernación.

Por un lado despejó todas las dudas que había y, aunque no asegura ningún resultado, el desdoblamiento beneficia a algunos y perjudica a otros.

Entre los primeros está la fórmula ya oficializada entre el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y el vicegobernador Ricardo Sastre, que buscarán imponerse en el comicio para suceder al actual gobernador.

La ventaja para la fórmula oficialista es que no irá pegada a la boleta con la candidatura presidencial, que se elegirá el 22 de octubre. Las razones son más que obvias. La suba constante de la inflación, incontrolada; los aumentos y sobresaltos del dólar casi a diario y la interna del Frente de Todos son algunos de los motivos.

Todo ello redunda en una muy mala imagen que tiene la sociedad del gobierno de Alberto Fernández y no reportaría ningún beneficio para Luque-Sastre ir junto a una boleta nacional, aunque la encabece el ministro de Economía, Sergio Massa.

Massa es el único dirigente oficialista que tiene cierta imagen positiva y juega todas sus fichas a poder ordenar, de una vez por todas, la dislocada economía del país, que no da tregua y golpea el bolsillo de los argentinos día a día.

La lista de perjudicados en nuestra provincia incluye al precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio “Nacho” Torres, y al empresario comodorense y también precandidato a gobernador César Treffinger, referente de Ciudadanos por Chubut y alineado al libertario Javier Milei.

A ellos les restará no ir junto a las boletas nacionales porque, en un escenario de grieta y enfrentamiento virulento, sus candidaturas serían “tiradas para arriba” por los debates y discusiones nacionales, algo que finalmente no sucederá.

Con la fórmula resuelta…

El acuerdo plasmado entre Luque y Sastre concretó lo que tenía que suceder. Se tenían que poner de acuerdo y conformar una oferta electoral única porque de lo contrario, como se dice en la calle, serían “boleta” frente al senador nacional Torres.

Todos destacaron el gesto de Sastre de dejar de lado su postulación a la gobernación, como ya lo hico en 2019, y el propio vicegobernador se encargó de transmitir que actitudes como esas, donde prime el interés colectivo por sobre el individual, serán las que deberán marcar todos los acuerdos que faltan. Que no son pocos.

Con el cronograma electoral en marcha, ahora el Frente de Todos deberá resolver candidaturas a intendentes y concejales en las ciudades de Chubut, y el desafío más difícil: conformar una lista de candidatos a diputados nacionales, diputados provinciales, sin rompimientos ni demasiados heridos.

El armado de ese rompecabezas demandará discusiones, aunque ya parece que hay algunos nombres puestos en las listas.

El ex candidato a intendente de Trelew, Emanuel Coliñir, parece ser uno de ellos y en un lugar expectante (entre los cinco primeros) y su inclusión en la lista de candidatos ya fue reclamada por el diputado nacional Santiago Igón. “Ganó dos veces la interna”, disparó el legisladores nacional.

Un enigma a dilucidar es cómo se incluirá, si finalmente sucede, a los sectores que responden a Gustavo Mac Karthy y Adrián Maderna.

Los armadores de la estrategia del Frente de Todos los quieren adentro, pero obviamente su participación no sería en lugares de privilegio en la lista de candidatos. “Los queremos adentro, pero tienen que ir al furgón de cola”, indicó un dirigente que participa en la definición de estrategias electorales del oficialismo.

Otro nombre que parece puesto, salvo que él mismo decline participar, es el del actual diputado Carlos Eliceche, un dirigente fundamental en la consolidación de la sociedad política con los hermanos Sastre en Puerto Madryn y participante directo en el acuerdo alcanzado entre el vicegobernador y el intendente de Comodoro Rivadavia.

La lista se compone de 16 candidatos a diputados provinciales, que históricamente se distribuyen regionalmente y, al ser ahora parte de un frente, también se dividirán por las fuerzas políticas integrantes del Frente de Todos.

Una tarea titánica queda a quienes lleven adelante esta tarea, porque tendrán que hacerlo tratando de conformar a la mayoría y sin que se rompa nada.

Enfrente, el precandidato a gobernador, Exequiel Villagra, con el apoyo del histórico dirigente y presidente del Congreso del PJ, José Salvador Arrechea, cuestionó la conformación de la fórmula Luque-Sastre y aseguró que no declina su candidatura.

Sobran confianza y Ministerios (¿?)

El resultado en Trelew depositó al senador Nacho Torres como el candidato a gobernador indiscutido de Juntos por el Cambio, aunque todavía el intendente de Rawson y presidente de la UCR, Damián Biss, no haya “bajado” oficialmente su candidatura. Eso es un hecho y sucederá.

A Torres le resta definir su compañero o compañera de fórmula. A él le gustaría la dirigente cordillerana Jacqueline Caminoa, ex presidente del radicalismo y diputada provincial, pero pareciera que por estrategia electoral el elegido no sería otro que el ex diputado nacional Gustavo Menna.

Con Sergio Ongarato fuera de la discusión por la intendencia de Esquel y Matías Taccetta consolidado en ese rol, el panorama en la ciudad está todavía desordenado y habrá que ver cuántos dirigentes radicales avanzan hacia una posible interna con el diputado nacional, si es que no es candidato del “consenso”.

En los alrededores del senador Nacho Torres sobre optimismo y confianza de cara al próximo turno electoral, al punto de que algún empresario ya estaría ofreciendo, sin sonrojarse, Ministerios en la futura gestión de Juntos por el Cambio.

¿Sin Milei… y sin Mac Karthy?

A Treffinger, candidato a gobernador por Ciudadanos por Chubut, el adelantamiento de las elecciones no le cae tan bien, porque no va a ir pegado a la boleta del libertario Milei, que a decir de todas las encuestadoras es el dirigente que más viene creciendo en todo el país.

Sin la posibilidad de contar con el León libertario en la boleta, Treffinger tampoco contará con el acompañamiento de Mac Karthy, a quien apoyó en las elecciones en Trelew, porque el ex vicegobernador volvería a militar, cantando bajito, la causa peronista.