En cuanto a sus errores en cuanto a su gestión, Ongarato reconoce que hay muchas cosas que no han salido bien. Muchas veces relacionadas a decisiones políticas que ha tenido que tomar. Por ejemplo en cuanto al Centro de Día, considera que tendría que haber buscado otra forma de gestionarlo, "no es bueno que quien está a la cabeza entra y salga a cada rato". Siendo el intendente que más secretarios ha cambiado, algunos por cuestiones personales y otros que él mismo les ha pedido la renuncia.

"Algunas decisiones que yo he tenido que tomar, en cuanto a funcionarios o secretarios que luego me trajeron dolores de cabeza. Soy el intendente que más secretarios ha cambiado, algunas veces ha tenido que ser antes. En el que más secretarios se cambiaron fue en el de Desarrollo Social".

En cuanto al Centro de Día que funciona en la ciudad, un espacio destinado a ofrecer contención para jóvenes y adultos (desde los 17 hasta los 55 años) con discapacidad moderada y severa, imposibilitados de acceder a la escolaridad, capacitación y/o ubicación laboral protegida, donde además se brinda apoyo familiar con acciones tendientes a fortalecer los vínculos con el grupo familiar del concurrente, reconoce que hubo dificultades en cuanto a su financiación.

"Yo insistí varias veces con algunos que entienden mucho de discapacidad, lo concesionamos, no digo privatizarlo, pero tendría que haber buscado otra forma de gestionar el funcionamiento del Centro de Día. Tiene que funcionar, tiene que dar el servicio que está dando, pero a la Municipalidad le sale mucho dinero".

Al respecto, considera que no es bueno que quien está a la cabeza de dicho organismo entre y salga a cada rato.

Lo que cambiaría de su mandato, afirma que cambiaría la gestión de los espacios públicos, donde circulamos todos los días, mejoraría las calles y no sólo donde se circula en algún vehículo.

En marzo al dar el discurso inaugural, se lo notó enojado tanto con sus propios concejales como con el gobierno provincial, más específicamente con Saunders y Alonso, quienes considera que se hacen los desentendidos en muchos aspectos y que no reconoces que han sido ministros. Ya que formaron parte del gobierno y tienen cercanía. Considera que podrían adelantarse a los problemas, evitarlos y proveer una solución para la población.

"Parece que ellos hoy desconocen que fueron en la misma boleta que Arcioni, desconocen su origen partidario. Uno debe hacerse cargo de estas cosas. Hay cosas que pasaron y se hacen los distraídos. Ellos tendrían que ser, integraron la lista con el gobernador, pueden llamar por teléfono antes de las cosas pasen, anticiparse a los problemas para que no ocurran. Pareciera que fueran de otro partido que no tienen nada que ver.

Considera que dichos consejales no se hacen cargo que han sido afiliados al PJ y se hacen los desentendidos. En cuanto a la situación del Hospital Zonal de Esquel, pareciera que fuesen de la oposición al denunciar el estado de la situación del mismo.

"Por una cercanía política, integraron la lista del gobernador, compartieron la lista, tienen mayor facilidad de llamar por teléfono antes de que las cosas pasen y avisarle a la ministra actual o a quien sea: hay un problema, vamos a tratar de evitar el problema".

Cree que eso debe hacer el consejal de una ciudad cuando es del mismo color político que el gobierno provincial, anticiparse a los problemas para que no ocurran, para no tener un desgaste político ante la sociedad, "porque lo que le importa al vecino es que no ocurra el problema porque alguien se adelantó. Y a su parecer esto es algo que no ocurre.

De todas formas, reconoce que hay problemas que los vecinos le reclaman que no ha podido resolver.