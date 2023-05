-Tan Difícil como Raro: se trata del último lanzamiento de Juan Vila. Un retrato generacional para quienes vivieron los setentas. La novela busca responder al interrogante de por qué algunas personas se rompen y otras se salvan. Corre el mes de octubre del año 1991 y en la facultad de filosofía coincide un grupo de estudiantes. Gloria, una jovén completamente despierta y brillante, quién dedicará su futuro profesional a la empresa privada; Bea, una niña completamente caprichosa, capaz de provocar las peores desgracias y caer siempre bien parada; Roberto, que pierde sus días entre tarros de pintura acrílica y sus aspiraciones a convertirse en artista; Manuel, un lector completamente empedernido; y Ana que va desde ser la cabrona más cabrona de la uni a convertirse en la chica más dulce. Tienen una vida normal: planean tonterías, hacen algo interesante, creen que descubren alguna verdad de la vida… hasta que uno de ellos decide suicidarse. Tan difícil como raro es una lectura obligada para quienes quieran recordar la juventud y lo rápido que la inocencia puede desaparecer.

-Tú y otros desastres naturales: está es la lectura perfecta para los amantes del romanticismo. Si bien no es la primera novela de María Martinez, si es la primera de la autora que me embarco a leer. Sinceramente, no tiene desperdicios. Se trata de una historia llena de sentimientos, de planes a futuro, de romance, pero, también de la dosis justa de realidad. La protagonista tiene toda su vida perfectamente planificada y en marcha. Porque no solo se trata de saber lo que queremos, sino de que los planes para obtenerlo funcionen. Todo marcha sobre ruedas hasta que un secreto no puede seguir siendo guardado… entonces la protagonista se ve dominada por todas sus inseguridades y la vida comienza a jugarle una mala pasada detrás de otra. Tras la muerte de su abuela descubre que es la única heredera de la librería que ella regenteaba… pero obvio, cuando los planes están tan armados es difícil saber que es lo queremos. La protagonista ahora se verá frente a la decisión de si renunciar al trabajo de sus sueños o si regentar la librería de su abuela… para pensar, se toma unas vacaciones en la playa y ahí es donde la magia sucede.

-Número Dos: ¿Sos todo un fanatico de la saga de Harry Potter? ¿Seguro que sabés todo al respecto sobre está historia? Bueno… David Foenkinos nos sorprende una vez más. Con total libertad narrativa, este escritor francés se emprende en la tarea de narrar la historia del chico que quedó en segundo lugar en la audición del aclamado papel de Harry Potter. La novela cuenta la historia de Martin Hill, un niño que pasa de amar y disfrutar la saga del famoso mago adolescente a sufrirla por completo.