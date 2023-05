(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Se creyó el cuento que era Javier Castrilli y es un pobre muchacho. Sabrá mucho de posiciones adelantadas, de penal gol, vale gol. De que dos tarjetas amarillas valen por una roja. Pero el sentido común lo perdió en la calle. O nunca lo entendió o justo ese día faltó a la escuela.

No me pareció importante trasladar esta inquietud a los amigos de FOPEA o de FATPREN, aunque sin dudas fue coartada la libertad de prensa en un futbol tan amateur en el cual todos se necesitan de todos.

Podía haberlo hecho, pero me parece que tanto FOPEA como FATPREN podrían estar con las energías puestas en otro lado y no en esta huevada que me pasó a mí.

Aunque el tema de la libertad de prensa, hay que analizarlo. No puede quedar de lado

Apenas pude sacar dos fotos. Las tradicionales fotos de las formaciones de los equipos. La gente de Belgrano, la gente de Juventud Unida y sobre todo los lectores de este medio merecían una mejor cobertura, con muchas fotos, con algo de video, con un comentario más profundo y no solo escribir los resultados y los autores de goles.

Y apenas pude hacer eso. Por ello, a los lectores e hinchas de Belgrano y Juventud Unida, las disculpas del caso.

Quien me conoce sabe que nunca me interesó hablar mal de los árbitros, nunca me gustó que los técnicos hablen más de los árbitros, porque si el 9 de su equipo se erra un gol debajo del arco, no le eches la culpa al árbitro por una derrota.

Siempre pensé así y siempre pensaré así.

Muchas veces he escuchado, y no comparto para nada, cuando se dice “ustedes los árbitros dirijan bien, porque son los únicos que cobran”.

Un espanto de definición.

El domingo pasado, que bastante frio hizo por cierto, fui a cubrir (como tantas veces hice) el partido entre Belgrano de Esquel y Juventud Unida de Gobernador Costa.

El cuarto árbitro, el amigo Ramiro Vera, cuando me ve que estoy dentro del campo de juego me dice “no podes entrar al campo de juego, tenés que firmar la planilla”.

“Traéla y yo la firmo”, le dije. No tengo problemas (porqué me voy a negar a firmarla).

Dijo que ya era tarde, que yo no podía firmar la planilla y que tenía que retirarme del campo de juego.

Para colmo, el amigo Vera, fue hasta los vestuarios a pedirle a la gente de Juventud Unida, que entre a la cancha porque se estaba demorando su salida. Me la podía haber traído ahí la planilla o invitarme a bajar por el túnel y firmar la bendita planilla.

O sino aplicar el sentido común. Para no perder tiempo firmar la planilla en el entretiempo y todo solucionado.

Me tuvo que sacar la policía. Mirá para que está la policía, para sacarme a mí. Yo parecía “el Gordo Valor”.

Pero a este pibe le faltó humidad, ubicación y sentido común. Un pobre pibe que se creyó que era Elizondo y que ya lo iban a convocar para el Mundial SUB 20.

Me acuerdo que hace un año, un asistente de Fontana le pegó un lindo coscorrón en una final ante San Martin. ¿Merecido? No sé. Tal vez.

El fútbol cordillerano funcionará de manera aceitada si la pelota están inflada, si las canchas están en condiciones, si está el colaborador vendiendo los tickets en la entrada, si está el buffet para juntar unos pesos.

Si hay dirigentes, técnicos y jugadores comprometidos.

Obviamente el fútbol funcionará si hay árbitros y si hay un medio de prensa que sea coherentes con las críticas y que evalúe el esfuerzo de cada uno.

Tras el incidente, me ubique en la tribuna. Luego del primer gol de partido, conquistado por Brian Oliva, preferí irme para mi casa.

Cuál era la necesidad de estar en una tribuna cuando apenas pude sacar dos fotos, una a cada una de los equipos.

Para los lectores de este medio, fueron las únicas dos fotos que pude sacar. Muchas veces hermosas galerías publicamos este medio, acompañando el esfuerzo de los clubes, en este caso Belgrano o Juventud Unida de Gobernador de Costa, que necesitan de la prensa, porque eso convoca gente, porque atrae auspiciantes y la rueda del fútbol sigue funcionando.

Antes que me olvide. Tengo que destacar algo: Víctor Tejada, presidente de la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut se comunicó conmigo para pedirme disculpas. Le agradecí el gesto, aunque el problema no fue con la liga local.

Pero bueno. Tal vez sea momento de ver menos futbol y darle más importancia a otros deportes que se práctica de manera simultánea en la región y qué poca prensa tiene.

Así será. (Foto de portada, Sur Deportivo).