-Mi vida al límite: una lectura de no ficción, recomendada para los amantes de la montaña y la adrenalina. Se trata de las memorias de Reinhold Messner. Para quienes no lo conocen, Messner fue el primer alpinista en llegar a la cumbre del Everest en solitario y sin oxígeno artificial. A lo largo de su carrera como alpinista llegó a registrar alrededor de 2000 ascensiones de alto riesgo. En este libro habla a calzón quitado. No solo se trata de su impresionante carrera sino también de su filosofía de vida, su familia y sobre cómo compatibilizar -no siempre con éxito- su pasión por la montaña con su vida personal.

-La felicidad es un lugar común: se trata de una ficción escrita por la argentina Mariana Skiadaressis. El libro comienza con una treintañera recién divorciada que se encuentra obsesionada con su escritor favorito. La protagonista se encuentra todo el tiempo entre el filo del amor y la obsesión por este escritor bastante mayor que ella. Sin embargo, en un momento la novela da un giro completamente inesperado… Editado por editorial Entropía, este libro lo super recomiendo para quienes son fans de la literatura y de los textos que hablan con otros textos.

-La Paciente Silenciosa de Alex Michaeledis: si sos amante de los thrillers esta es la recomendación para vos. De un día para otro, Alicia Berenson, una artista plástica altamente reconocida le gatilla cinco tiros a su marido y jamás vuelve a hablar. De repente, algo que podría pasar por una simple tragedia hogareña se convierte en el crimen que pone en vilo a un país. A su vez, Theo, un psicoanalista forense se obsesiona con el caso. Empeñado en desentrañar el misterio, consigue ser trasladado a la prisión de máxima seguridad en la que se encuentra la asesina. Un aviso importante: es de esos libros que no podés dejar de leer.

-El Mundo Sumergido de J. G. Ballard: un día el polo norte y el polo sur comienzan a derretirse. Todo esto sucede en un futuro cercano, pero que no queda muy en claro cuando es. La tierra se encuentra completamente inundada debido a los deshielos y un grupo de científicos y militares desarrollan tareas de investigación de las antiguas ciudades y rescate de sobrevivientes. Un relato completamente cautivante, capaz de ponerte la piel de gallina, pues se trata de una travesía por “los paraísos olvidados del sol renacido”. Se trata de la elección ideal para los fanaticos de la ciencia ficción. .