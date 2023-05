La concejal Karina Otero integra la lista de diputados nacionales que acompañarán a los fórmula de Ignacio Torres y Gustavo Menna para la gobernación de Chubut el próximo 30 de julio.

Ante esto, la edil esquelense destacó la presencia de cordilleranos en la lista, ya que hay presencia de Esquel, Trevelin y la Comarca Andina.

"Es la primera vez en la historia que los cordilleranos formamos parte. No solamente dentro de titulares sino dentro de los suplentes. Para mi es muy importante y me siento orgullosa de que me hayan convocado, más allá del lugar. Con Ongarato me tocó ir sexta y ahora también voy cerrando la lista de mujeres en la lista de Nacho Torres", indicó Otero.

"Con Jacqueline encabezando la lista, que es parte de la Comarca. Tenemos a Daniel Hollmann, a Sergio Ongarato, me tienen a mi y en los suplentes está Horacio Quinteros, que también forma parte de este grupo de cordilleranos que acompañamos la lista de Nacho Torres y vamos a apoyar la gestión de Matías Taccetta acá y de los intendentes de Juntos por el Cambio en la Comarca", agregó la concejal del bloque Cambiemos del Concejo Deliberante de Esquel.

Además, Otero se refirió a su convocatoria en lo personal y el trabajo realizado en el legislativo esquelense. "Cuando me llamó Nacho (Torres), Matías y Daniel fue en parte por el reconocimiento al trabajo que uno viene haciendo desde la parte legislativa. Para mi, siempre fue nuevo porque nunca había participado en las listas. Para mi fue un gran desafío y me toca armar proyectos desde el nivel inicial. Aprendí de mis compañeros en el Concejo Deliberante y fue un proceso intenso de aprendizaje. En la pandemia, también nos esforzamos el doble porque seguimos trabajando mientras muchos vecinos estaban encerrados. Hubo proyectos que marcaron un principio, como el de motovehículos que fue impulsado por un proyecto presentado por un vecino. Fue uno de los principales proyectos, presentados junto con un montón. Cuando los armás y se firman, terminan siendo del bloque, más allá de que la idea pudo haber sido personal", sostuvo.

Por otra parte, en cuanto a la política local, la concejal destacó el liderazgo de Taccetta. "Tengo una gran participación. Matías ha tenido un grupo de mujeres y hombres trabajando, más allá del color político. Ha sido muy respetuoso y hace que lidere este gran equipo y esta campaña que va a tener sus frutos el 30 de julio. Lo que nos falta en Esquel es liderazgo político, que es lo que tiene Matías hoy", puntualizó.

En cuanto a los nombres que presentó Taccetta para el Concejo Deliberante, Otero opinó: "Estoy muy conforme con la lista que armó. Son personas que conocemos y hay muchos jóvenes. La lista es muy variada, todos conocemos a Norma Trucco, a Juan Margara, Paula Daher. Les dan una impronta a la lista, sumamente interesante. También hay caras nuevas, ninguno de los que estuvieron antes están en esta lista y eso le da algo muy positivo para lo que va a ser su gestión".

Por último, la concejal radical habló de la presentación de listas en Rawson y la junta de avales: "Me tocó ser la apoderara de la lista de Matías. Siempre desde el radicalismo uno trata de delegar responsabilidades en otras personas y esta vez me tocó a mi. También llevé la lista de Aldea Epulef, Cushamen, Epuyén y otras más que fui apoderada", dijo.

"Fui casa por casa, explicándole a los vecinos, a través de lo que uno cree y apoya, dándole explicaciones y también aceptando sugerencias para lo que se viene. También escuchamos los reclamos de la gestión actual, que es una realidad y hay que sincerarse. A cada vecino y correligionario que vi, me recibió y me dieron su aval para esta lista. No solamente fui yo, hubo muchos correligionarios que trabajaron para que el radicalismo también tenga su aval para Matías", concluyó.

KC