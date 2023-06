El candidato a gobernador de la provincia, Juan Pablo Luque, estuvo presente en la ciudad de Esquel y habló, en exclusiva con Red43.

Turismo, deportes, rutas, aeropuerto de Esquel, hospital zonal, conectividad digital y el armado de listas destacó Luque desde el Hotel Sol del Sur, tras una reunión donde participaron prestadores turísticos y personas que lo acompañan en su equipo de trabajo.

Inquietudes e ideas del sector turístico y gastronómico

"Fue una convocatoria muy grande de todas las cámaras relacionadas con el sector turístico. Muchos prestadores, productores de productos artesanales, gente que tiene problemáticas que pasan por temas menores a los trabajos macro que tenemos que elaborar desde el estado para poder hacerle la vida más fácil a un sector que, desde mi óptica, va a ser uno de los dos o tres pilares fundamentales de mi gestión cuando me toque gobernar la provincia. Creo firmemente y lo demuestro en mi ciudad creando el Ente Autárquico Comodoro Turismo, que nos permitió generar una diversificación productiva. Aquellos que creemos que uno de los principales problemas que tiene Chubut es la generación de trabajo y empleo, hay un motor en todo el mundo que es el que mayor trabajo genera, que son los servicios del turismo y cómo derrama en la economía en general. Fue una reunión muy jugosa y enriquecedora para mi", destacó el actual intendente de Comodoro sobre el encuentro realizado esta tarde en Esquel.

Además, habló sobre la potenciación del destino en conjunto con otras localidades: "Tenemos que escuchar y aprender las realidades de los distintos sectores. Tenemos un trabajo para llevar adelante en el Parque Nacionales Los Alerces, en La Hoya. Hay que tomar a esta región como el Corredor de los Andes, desde la Comarca Andina hasta Chile, entendiendo la Patagonia argentina y chilena como una sola. Trabajando con una agenda con nuestros vecinos chilenos, una agenda como llevamos nosotros en Comodoro en la que mantendremos una reunión con el Comité Binacional de la Región de los Lagos y nuestras provincias. Creo que es un tema para trabajar muchísimo y que nos va a dar muy buenas noticias a los chubutenses".

Sobre los problemas planteados por los prestadores, el candidato a gobernador por Arriba Chubut sostuvo: "Tienen inconvenientes y miradas, también. Uno puede quedarse con el vaso medio vacío o medio lleno. Creo que tenemos un montón de problemas, pero si nos detenemos en los problemas, no los resolvemos nunca. Tenemos que intentar pasar la páginas y ponernos a trabajar como lo hacemos actualmente, buscando alternativas y soluciones. Somos la única provincia argentina que tiene cuatro aeropuertos, cuatro puertos, posibilidades desde la Cordillera hasta el mar. Tenemos todo para poder ser un potencial turístico muy exitoso en el Mundo. Depende de que tengamos gente con experiencia, que sepa manejar cuestiones importantes para solucionar problemas y gestionar y no solamente gente que se dedique a YouTube y a jugar con las redes sociales".

Deportes

Dentro de la agenda de Luque en Esquel, también estuvo prevista la visita a un club deportivo, ya que también será prioridad en su gestión si llegara a gobernar la provincia. "El deporte en mi agenda tiene un espacio muy grande. Hemos revolucionado el deporte en Comodoro Rivadavia, hemos generado la inversión en infraestructura deportiva más grande de la historia de nuestra ciudad. Pretendo hacer lo mismo en la provincia del Chubut porque tenemos deportistas y espejos donde nuestros hijos y jóvenes se puedan mirar. Para eso, hay que invertir desde el estado y ponerle a los clubes, que son la matriz principal de la generación de deportistas", manifestó el candidato a gobernador de Chubut.

"El deporte atraviesa a todos los sectores de la sociedad, soy de los que creen que tenemos que generar políticas igualitarias, equitativas, que nos ayuden a poder invertir desde el estado para poder lograr una sociedad armónica. Eso lo hacés generando trabajo, llevando políticas deportivas, buscando políticas igualadoras donde no solamente un chico con recursos económicos pueda practicar el deporte, sino también un chico humilde pueda encontrar a sus amigos de la vida y los valores del deporte y las posibilidades de tener una sociedad sana. Después invertís menos recursos en salud, si tenés más gente practicando deportes que no haciéndolo. Eso lo tenemos que potenciar en todas las disciplinas y soy un fanático y convencido de que el deporte nos permite mejorar", agregó Luque.

Nuevo Hospital Zonal de Esquel

El actual intendente de Comodoro Rivadavia estuvo recorriendo las instalaciones del nosocomio, horas atrás. Sobre el estado edilicio, reconoció que hay un colapso y habló de la cesión de dos manzanas por parte del Ejército. "Conocimos en detalles distintas problemáticas actuales. Es un hospital saturado en lo edilicio. El hospital de Esquel, aparte, absorbe 14 localidades más y comunas rurales o parajes de este sector de la cordillera. El nuevo hospital va a llevar tiempo, obviamente. Primero hay que conseguir la tierra, tener el proyecto ejecutivo, construirlo y ponerle tecnología y todo lo que necesita un hospital en estos tiempos. En el mientras tanto, tenemos que potenciar lo que tenemos y trabajar en la salud tratando de poder hacer el trabajo en los demás hospitales chicos que tiene la provincia en esta zona para poder descontracturar el hospital de Esquel", explicó Luque.

"Para eso, es clave poder hacer un trabajo en cada uno de esos hospitales, dotándolos de más profesionales y nos permitan poder descontracturar el hospital de Esquel, que está saturado de la cantidad de gente que viene a atenderse. Quiero aclarar que presta una función maravillosa. Esquel tiene un potencial muy importante en materia de salud, porque tiene profesionales de primer nivel en áreas muy específicas en las que cuesta conseguir esos profesionales", añadió el candidato del espacio Arriba Chubut.

Por otra parte, destacó la labor de la Cooperadora del Hospital: "Estuve reunido también con la gente de la Cooperadora del Hospital. Esquel seguramente se siente orgullosa de la Cooperadora, porque es una de las instituciones más creíbles y más importantes. También estuve con los Bomberos Voluntarios. Son instituciones que uno se enorgullece de este tipo de gente que tiene esa solidaridad y generosidad de trabajar por su ciudad. La Cooperadora, particularmente, está con un solo objetivo que es la construcción del hospital nuevo".

Conectividad

En cuanto a la situación del aeropuerto, consideró que hubo falta de gestión por parte de las autoridades municipales: "Si yo fuera el intendente actual de Esquel o aquellos que ocuparon durante muchos años puestos dentro del municipio y no han hecho nada respecto a las gestiones que un intendente tiene que llevar adelante y tiene que incentivar a la comunidad a reclamar lo que corresponde. No puede ser que Esquel, una de las ciudades turísticas más importantes que tiene que tener nuestro país, tenga el aeropuerto que tiene porque es una vergüenza. Nosotros estamos con la obligación de cambiar esa realidad. Yo creo que es necesario que de una vez por todas, Esquel lo tenga. El intendente ha dejado pasar mucho tiempo oportunidades importantes, mientras otros intendente han logrado obras trascendentales. En ese sentido, tenemos que trabajar mucho".

Por otra parte, en cuanto a las rutas de la región, Luque destacó una obra de la RN40 y la idea de la pavimentación en la 259. "En estos días se va a estar licitando la repavimentación de la Ruta Nacional 40 entre Facundo y Tamariscos, que es una ruta que se utiliza mucho porque viene mucha gente del sur y de la costa a la Cordillera. Con el intendente de Trevelin estamos impulsando para que se pueda pavimentar la Ruta Nacional 259 a Chile. Es clave que podamos mejorar la conectividad terrestre, aérea y digital", sostuvo.

Además, el candidato a gobernador explicó la idea de la conectividad digital: "Nosotros intentamos forjar la industria del conocimiento y la posibilidad de relacionarnos con el Mundo con estas posibilidades de generación de puestos de trabajo que tienen que ver con mejorar la educación y darle herramientas a nuestros jóvenes que les permitan poder trabajar en programación. Hoy empresas de todo el Mundo buscan personas de cualquier lugar del planeta para trabajar en red, más allá de que el empleador sea de Noruega y el que trabaja sea de Esquel. Ese desafío se está llevando adelante en otras ciudades de Argentina y nosotros no nos podemos quedar afuera de eso también".

Cierre de listas y presencia de cordilleranos

En este sentido, Luque se apartó del armado de la lista de diputados nacionales, con nula presencia de cordilleranos. Sin embargo, destacó la presencia de Norma Arbilla, quien encabeza la lista que él mismo armó para la legislatura provincial.

"El armado de lista no estuve avocado de lleno. El que abarca mucho, poco aprieta. Yo soy candidato a gobernador de la provincia del Chubut. Intento centrarme y focalizarme en seguir trabajando con mis equipos técnicos para elaborar una propuesta concreta para gobernar, en caso de que la gente decida que podamos gobernar a partir del 10 de diciembre. Tenemos una provincia con muchas complicaciones en donde cada uno se tiene que ocupar de lo que se tiene que ocupar. Yo soy intendente de Comodoro Rivadavia y he intentado hacer absolutamente todo lo que prometí en mi ciudad. Estoy orgulloso de haberlo hecho, de llevar adelante una ejecución del 90% de cosas que son medibles, que se pueden tocar y palpar y no es una sarasa de la boca para afuera. Eso para mi es muy importante, volver a recuperar la credibilidad de la política con la sociedad. Cuando yo armé la lista de diputados provinciales, mi primera diputada es la ingeniera Norma Arbilla que es de Esquel. Con lo cual, esa es mi mirada de la importancia que tiene la Cordillera y en particular Esquel y Trevelin como conglomerado. Deposito gran parte del desarrollo que voy a llevar adelante cuando gobierne la provincia del Chubut a partir del 10 de diciembre", concluyó el candidato a gobernador.

K.C