Pelis clásicas y no tan clásicas para ver este finde

-La Sonrisa de la Mona Lisa: Podríamos decir que este film de 2003 ya es un clásico. Interpretada por la grandiosa Julia Roberts, narra la historia de una profesora de Historia del Arte. Esta docente es un poco rebelde e intenta enseñarles, en los años 50, a sus alumnas algo más que simplemente arte. La película traza un paralelismo impecable entre el lugar que la mujer ocupaba en esas épocas y el lugar que los críticos le daban al arte contemporáneo.

-Tiempos Violentos: La película reúne en su elenco a Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson y Bruce Willis. La trama gira en torno a Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, trabajan para el gángster Marsellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de Mia, su atractiva mujer. como una amante de los films de Quentin Tarantino, no podía dejar pasar esta joyita. No sé si de toda la filmografía del director es el film que más disfruto ver, pero sí creo que es la pieza necesaria para entender a su obra. Por momentos delirante, por momentos comiquisima, pero siempre ultraviolenta.

-Shakespeare Apasionado: Amo a Gwyneth Paltrow, desde su papel en The Royal Tenenbaums hasta en su papel en las pelis de Iron Man. La trama de esta peli gira en torno a un joven William Shakespeare que está pasando una racha fatal. Lo que le hacía falta a nuestro personaje era una musa inspiradora… finalmente la encuentra en Lady Viola, con quién comienza un romance secreto. La elección ideal para los amantes del cine de los noventa.

-Más allá de los sueños: Un clásico para los amantes de la década del 80. un peliculón interpretado por Robin Williams. En el film interpreta al Doctor Chris Nielson, él y su esposa transitan la vida a duras penas luego de la muerte de sus dos hijos. El giro de la película llega cuando él también muere y llega al cielo. Lo que más me gusta de esta historia es que al principio puede parecer un poco vacía, un poco trillada, pero al final te das cuenta que es una historia profunda con un gran de mensaje.