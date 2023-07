En la era de las redes sociales y la constante exposición a distintos contenidos, se ha vuelto cada vez más relevante analizar cómo las actitudes y formas de encarar la vida pueden afectar nuestra salud mental. La ansiedad, en particular, se ha convertido en un problema extendido que nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo la alimentación y el bienestar general.

Hoy en Firma y Aclaración, el médico psiquiatra Leandro Ramírez (M.P. 3502), reconocido médico psiquiatra con amplia experiencia en el campo de la salud mental, ha estado abordando este tema desde su perspectiva como médico generalista y especializado en cuidados paliativos. Antes de su especialización en psiquiatría, siempre se ha dedicado a la salud mental, lo cual le ha proporcionado una visión integral de los desafíos que enfrentamos en este ámbito.

“La ansiedad son sensaciones desagradables que nos pasan cuando se nos activa nuestro sistema de alerta. Tenemos un sistema de alerta en nuestro cuerpo que nos protege, y ante situaciones en las que potencialmente en el futuro existiera la probabilidad de que nos pase algo, se activa”.

Desde su base en Mar del Plata, y habiendo estudiado en la Universidad de La Plata, ha pasado 10 años en El Maitén y los últimos 2 años en Trevelin, donde ha tenido la oportunidad de interactuar con diversas comunidades y comprender las necesidades particulares de cada una de ellas.

Lo que destaca la atención hacia el Dr. Ramírez son sus interesantes publicaciones en redes sociales, las cuales reflejan su estilo de vida y su enfoque "en criollo" al abordar temas complejos. En particular, ha centrado su atención en la ansiedad y cómo esta se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la alimentación.

En sus publicaciones, explica que la ansiedad es una sensación desagradable que se activa cuando nuestro sistema de alerta se enciende. Este sistema de alerta nos protege ante situaciones futuras potencialmente peligrosas. A diferencia del miedo, que se activa en situaciones reales y presentes, la ansiedad surge en anticipación de algo que podría suceder en el futuro.

“El miedo está en el presente, es real y actual, por algo en particular, concreto que nos activa este sistema de alerta como para tener una respuesta rápida, automática: lucha, huida, a veces parálisis”.

Destaca que la ansiedad puede ser útil en ciertos casos, ya que nos permite tomar decisiones y precauciones. Sin embargo, en muchos casos, la ansiedad no nos ayuda en absoluto. Puede acelerar nuestros pensamientos y llevarnos a imaginar todas las posibles situaciones negativas que podrían ocurrir, lo cual nos genera malestar físico y emocional, “me puede dar palpitaciones, me transpiran las manos, empiezo a sentir que me falta el aire, me desespero, tengo ganas de salir corriendo, tengo ganas de fumar”, explica.

Esta incomodidad puede llevarnos a buscar gratificaciones inmediatas, como comer alimentos dulces o realizar compras impulsivas, como una forma de escapar de la ansiedad. Sin embargo, estas conductas no resuelven el problema subyacente y pueden generar otros problemas, como la obesidad.

“Pero el tema de la gratificación inmediata hace el pico y cae. Entonces cuando vuelve a caer, me vuelvo a encontrar con esa ansiedad, porque no resolví nada”.

Enfatiza la importancia de gestionar adecuadamente la ansiedad y aprender a lidiar con ella. Es fundamental reconocer cuándo estamos experimentando ansiedad y comprender que buscar gratificaciones inmediatas no es una solución real. En cambio, debemos trabajar en abordar la ansiedad desde su raíz y encontrar estrategias saludables para manejarla.

“Lo importante es cómo gestiono esa ansiedad, identificar que cuando estoy ansioso, no voy a mejorar verdaderamente yendo a buscar estas gratificaciones inmediatas. Hay que trabajarla la ansiedad. Pero primero hay que diferenciar que hay una ansiedad que es normal, que es la que nos ayuda; hay una ansiedad que puede llegar a ser persistente en el tiempo y que a su vez me afecta en la vida, en los distintos aspectos de la vida, que puede llevar a la depresión”.

Una de las estrategias recomendadas por el Dr. Ramírez es practicar la atención plena y la meditación. Estas técnicas nos ayudan a estar presentes en el momento y a ser conscientes de nuestras emociones, pensamientos y sensaciones corporales. Además, nos brindan herramientas para enfrentar la incertidumbre y ganar seguridad interna, en lugar de depender de factores externos.

“Hay algo que es muy propio de la cultura: tratar de que las cosas se resuelvan poniendo el foco afuera. Yo tengo ansiedad, tengo que identificarla, entenderla, hacerme cargo que es mía, que es una responsabilidad también. Tomarse un ansiolítico también es de alguna manera poner la respuesta afuera, que no termina de gestionar esa ansiedad para resolverla y afrontar, entonces la resuelvo comiendo, la resuelvo buscando algún consumo de algo que, buscando gratificaciones inmediatas que me corran de eso. Eso no soluciona nada, al contrario, nos puede terminar metiendo en algunas situaciones riesgosas, en alguna problemática de consumo, por ejemplo, en la obesidad, etcétera”.

Si bien el uso de medicación puede ser necesario en algunos casos, el destaca que gran parte del trabajo para superar la ansiedad recae en nosotros mismos. Es fundamental tomarse el tiempo para conocerse a uno mismo, identificar las emociones y pensamientos que nos afectan, y abordarlos de manera consciente. Comenta que las alarmas físicas de la ansiedad son “la inquietud, la incomodidad, transpiración en las manos, la sensación de falta de aire, insomnio”.

En conclusión, nos invita a reflexionar sobre la ansiedad que afecta todos los aspectos de nuestra vida. A través de sus publicaciones en redes sociales y su enfoque práctico, nos brinda herramientas para enfrentarla de manera saludable y mejorar nuestra calidad de vida. Reconocer la ansiedad, comprender sus mecanismos y trabajar en su gestión son pasos fundamentales para lograr un equilibrio emocional duradero.

“De mi pensamiento va a estar ligado también a la emoción, al cuerpo, y de eso va a cómo puedo hacer una interpretación de mi mismo y del entorno. Y en base a nuestra interpretación va a ser mi conducta, cómo nos manejamos. Pueden ser conductas que son funcionales, que nos ayudan a nosotros mismos a vivir en el entorno, o disfuncionales que terminan siendo negativas”.

