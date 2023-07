Esquel 1930: Un eco inmortal en el tiempo

Con los ojos nublados por el tiempo y la memoria, me he topado con una captura en blanco y negro, una imagen suspendida en la inmortalidad: la calle 25 de Mayo de Esquel, retratada en el año 1930. Una visión que despierta en mí preguntas sin respuesta y anhelos silenciados. ¿Cuántos años tendría yo en aquel entonces? La ironía del tiempo es despiadada, en aquel entonces, aún no había llegado a este mundo.

La imagen es un eco vibrante de una era perdida, una sombra de un tiempo que aún no había conocido a mi padre, quien vio su primer rayo de luz seis años más tarde. Las historias que compartimos, las risas, los sueños, todas vividas en el mismo escenario, pero con muchos años de distancia. La eternidad de ese tiempo, tan lejano y a la vez tan cercano, es un espejo en el que se reflejan nuestras propias vidas, recordándonos la efímera naturaleza de la existencia.

Allí, como un centinela imperturbable, se eleva el cerro La Cruz, el telón de fondo de este retrato del pasado. Observador perenne de los tiempos, narrador silencioso de las vidas que vienen y van. Como los versos de un poema inacabado, la montaña resuena con la melodía de la eternidad, recordándonos la brevedad de nuestra corta estancia en este escenario infinito.

Foto gentileza Néstor Tejeda.