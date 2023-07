En esta nueva edición de La persona detrás del candidato, conocemos a Javier Comparada. Su historia desde que llegó a Esquel cuando era un bebé, sus estudios y el trabajo desde chico en el sector gastronómico.

Además, el Chino recordó su barrio, en el que le pusieron ese apodo y comentó por qué. También sobre lo que hace en sus tiempos libres, qué le gusta comer y la relación con su familia, entre otras cosas.

En principio, Comparada se define como un comerciante gastronómico, que ha trabajado desde que iba a la escuela en la primeria, con su viejo en la pizzería "Don Pipo" por la necesidad de la familia. "Nunca tuvimos pobreza extrema, pero trabajábamos todos en familia".

El Chino comenzó la primera en la Escuela N°76, luego pasó por el Salesiano y terminó en la escuela nocturna. Después, estudió el ciclo básico de ciencias económicas hasta que tuvo que dejar por su comercio. También estudió derecho más de cuatro años. "Lo hago por una cuestión de cultura general", dijo.

"Me interesa aprender, estudiar y me formé mucho políticamente".

Sobre su infancia, Javier recordó que vivía en el barrio Don Bosco, frente a la escuela Normal y ahí le pusieron el apodo de "Chino". En particular, fue Juan Muñoz el autor del apodo porque, según decía, tenía los ojos achinados. El sobrenombre nunca le molestó, pero a su mamá no le gustaba mucho.

En su tiempo libre, lee proyectos que se llevan a cabo en otras comunidades, juega al ajedrez, al tenis con Juan López y sigue militantes que le interesan a nivel nacional para aprender de ellos.

En cuanto al tenis, sus favoritos son Federer, Wawrinka, Gasquet, Del Potro, Sabatini, Frana, Chela, Nalbandian, entre otros. Es hincha de River pero solo ve los partidos de la Selección argentina. Prefiere mirar tenis y noticieros variados como C5N, la Nación y TN. "No me gusta el fanatismo", explicó.

Prácticamente, el Chino vivió adentro de una pizzería. Por eso, ya está un poco cansado de la relación con ella. "Como pizza, pero trato de comer poco. Medio que me cansó la pizza" Cocinamos en mi casa con mi mujer. Siempre tuve una alimentación desordenada, porque es complicado trabajar en gastronomía", indicó.

"Me gusta la milanesa, el puré, el locro, la carne asada, pollo, muy variado. No cocino tanto comida común, sino las cosas que hacemos como pizzas, empanadas, lomos, milanesas. Salvo que me haga una sopa o elementos congelados", agregó sobre su alimentación.

Sobre la música, Comparada mencionó que fue DJ durante muchos años en La Barraca, con chupete y Nacho. Empezó de joven, cuando tenía 18 años y estuvo pasando música hasta el año 94.

Sus gustos musicales van por la música latina, lenta, rock nacional y también artistas internacionales. Algunos de los que mencionó fueron: Alejandro Sánz, Maná, Las Pelotas, Divididos, Vicentico, Madonna, The Rolling Stones, Pink Floyd. La cumbia y el cuarto, lo prefiere para divertirse.

El Chino comentó sobre la buena relación con sus tres hijos. "Los domingos al mediodía salimos a comer y a la tarde tomamos mates para estar juntos", expresó. Sin embargo, dijo que quisiera pasar más tiempo con ellos.

Por último, hizo una reflexión de por qué quiere ser intendente de Esquel. "Siempre me ha parecido que uno tiene que entrometerse en las cuestiones sociales. Cuando uno ve algo que no le parece bien, no puede solo mandar mensajes o tirar la piedra y esconderse. Reconozco que yo ingreso a la política con un aire de cambio abrupto, motivado por mi juventud hace unos 10 años, sin conocer que uno tiene que mirar a su entorno. En estos años he ganado experiencia y compresión del espacio que me rodea. Quiero cambiar cosas para bien, tengo mucho coraje para hacerlo y no podría estar sin cumplir hasta la última promesa. Si no lo puedo hacer, haría algo que nadie hace: decir que no lo pude hacer y pedir disculpas. Si gano y estoy asumiendo, voy a hacer algo que no todos hacen, que es gobernar para absolutamente todos", concluyó.