-La inspiración más profunda: Se trata de una película documental. Es ideal para los fanáticos de los deportes de riesgo. Narra la historia de la tragedia que sufrió Alessia Zecchini, la buceadora poseedora del récord mundial en apnea. Dirigida por Laura McGann, la película capta a la perfección la necesidad de llegar a rozar la muerte con tal de alcanzar un objetivo.

-One Piece Film Red: r ecientemente estrenada en Amazon Prime, esta es la selección ideal para quienes siguen de cerca el anime. Se trata de la quinta entrega de la serie, pero no por eso menos taquillera. Premiada como la mejor película de anime y con más de once millones de espectadores en su país de origen, la saga One Piece logró romper las barreras y ser distribuida mundialmente. La trama gira en torno a Uta, la cantante más querida del mundo, pero el giro es que nunca se ha subido a un escenario.

-Un lugar por el que luchar: se trata de un thriller dramático, dirigido por el francés Romain Cogitore. Narra la historia de un Agente de Seguridad que se encuentra infiltrado, para investigar a activistas medioambientales debido a que el gobierno los considera una amenaza nacional. Durante su primer periodo infiltrado, mantiene una relación con Miriam… pero, al volver a su segunda misión, descubre que la joven ha sido madre y esto le hace replantearse toda su misión de vida.

-Unos suegros de armas tomar: ideal si estás en el mood de ver una comedia romántica. Owen, un director de banco con una vida completamente seria, formal y aburrida se encuentra a punto de casarse con el amor de su vida. Sin embargo, cuando todo parecía marchar sobre ruedas su vida da un gran sobresalto: una semana antes de su boda unos ladrones atracan su banco. El joven Owen comienza a sospechar de sus recién llegados suegros… y ahí es donde se arma el tole tole.