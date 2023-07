Cáritas Prelatura Esquel, a través de área de Economía Social y Solidaria (EcoSol), lleva adelante la tarea de acompañar a emprendedores de la ciudad con el fin de potenciar y fortalecer sus producciones.

Esta labor ha motivado la conformación de "Manos de mi pueblo", un espacio de encuentro y comercialización de productos hechos por vecinos y vecinas de Esquel. El "localito", como lo llaman algunos de sus integrantes, funciona hace un año en el edificio ubicado sobre la calle Mitre, en la Plaza San Martín.

Débora, referente de ECOSOL, en diálogo con Red43 dio a conocer la historia del proyecto social y la lucha para que el lugar sea destinado a los emprendedores frente a la necesidad de contar con un lugar que asegure la continuidad de sus trabajos y la venta de los productos.

"Trabajamos en el acompañamiento integral de emprendedores. Cuando los entrevistábamos porque se acercaban por algún microcrédito se repetía esto de que no cuentan con un espacio de comercialización, sobre todo en la época de invierno en donde se dificultan más las ventas. Si bien algunos participan en la ferias y otros no, las ferias en invierno paran y la venta se corta", sostuvo Débora.

En el marco de las reuniones del Consejo de la Economía Social Municipal, los miembros de EcoSol expusieron la situación de los emprendedores esquelenses y la necesidad de contar con un espacio, poniendo como ejemplo la experiencia de emprendedores de otros lugares del país que pudieron organizarse y llevar adelante su propio local.

"Con el acompañamiento también de la Facultad de Cs. Económicas, surgió esta posibilidad de utilizar el local en la plaza que estaba desocupado. Accedimos con un convenio de uso y con una prueba piloto de 6 meses que luego la renovamos. Empezamos con 7 emprendedores de Cáritas que no pertenecían a otras ferias y hoy son 20", indicó.

Proyecto de ordenanza

Luego de reacondicionar el edificio y poner en funcionamiento "Manos de mi pueblo", Cáritas, con el apoyo del Consejo de la Economía Social Municipal, presentó un proyecto de ordenanza en una sesión ordinaria del Concejo Deliberante con el fin de que el local sea solo utilizado por los productores locales.

La presentación fue realizada en el mes de mayo de este año a través de la Banca del Vecino, una herramienta con la que cuentan los vecinos para exponer sus inquietudes y necesidades.

Si los ediles aprueban la ordenanza, las instalaciones quedarán en manos de los emprendedores, garantizando la continuidad de su fuente laboral y de sus ingresos económicos.

"Manos de mi pueblo para muchos es su segunda casa"

Débora recalca la importancia de contar el local de la Plaza San Martín ya que se trata de un espacio gratuito que se encuentra ubicado de forma estratégica para potenciar la venta de los distintos productos.

Asimismo, señaló que el crecimiento del emprendedurismo se debe a la falta de empleo genuino en la ciudad, una problemática que afecta cada vez más a las familias esquelenses.

Bety y Walter, las "caras visibles" del local

Quienes se acercan a "Manos de mi pueblo" son atendidos con mucha amabilidad y calidez por Bety y Walter de "Las delicias de Martu", un emprendimiento gastronómico que ofrece una amplia variedad de productos dulces y salados.

La pareja se encarga de recibir a los visitantes, brindarles información sobre los emprendimientos que forman parte del proyecto solidario y realizan la venta todos los productos, incluyendo los propios.

"Se nos conoce por las ferias porque llevamos todo lo salado. Acá traemos cosas dulces, como alfajores pasta frola. Somos de Buenos Aires y estamos en Esquel hace 6 años. Al no tener trabajo nos ofrecieron estar en las ferias y así arrancamos. Hace unos meses las conocimos a las chicas que nos ofrecieron vender acá", sostuvo Bety.

Manuela y Tuti, emprendedoras que apuestan a sostener el proyecto solidario

Manuela forma parte del grupo y colabora de manera permanente con la atención al público en el local. Lleva adelante su propio emprendimiento de comida saludable y sin TACC llamado "Manuela sin TACC".

En diálogo con Red43 señaló que "Manos de mi pueblo" le permite dar a conocer su trabajo y vender sus productos de una manera más práctica y accesible.

"Le agradezco Cáritas la oportunidad porque para mi vender es muy difícil, no son productos económicos. Si bien yo los vendo económicos, cuesta mucho conseguir la materia prima, no se consigue todo. Día a día me están conociendo; vendo en mi casa y en el localito de viernes a domingo".