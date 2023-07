Últimamente me encuentro con una pregunta recurrente: ¿Por qué escribo cuando los tiempos de la escritura no tienen nada que ver con los de este mundo? ¿Por qué escribo cuándo el proceso de la escritura puede resultar completamente ingrato y doloroso?

A ustedes les parecerá una locura y, por supuesto, es muy probable que no pase un psicotécnico, pero me encuentro muchas noches yéndome a la cama con esas preguntas en la cabeza.

Empecé a trabajar en mi próximo libro en Abril de 2021, estamos a Julio de 2023 y, la pobre ilusa que escribe, pensó que lo tenía listo. Digo pensó, en pasado, porque después de revisarlo de pe a pa me dí cuenta que me faltan escribir cinco cuentos, para poder decir que estoy abordando todos los temas que quiero abordar. Entonces… apurando el paso me quedan minimo unos siete u ocho meses más de trabajo. Pero, tampoco se piensen que al terminar el manuscrito se termina el trabajo. No, por mi experiencia anterior diría que al terminar el manuscrito lo que sucede es que comienza el trabajo de verdad. El libro entra a edición, se hacen las correcciones necesarias, se piensa la tapa, se discute el título, te sacan unas cuantas fotos con cara seria y que no te gustan, te hacen una minibio para la solapa y, con mucha suerte, después de todo eso el libro entra a impresión. ¿Cuánto puede tardar todo ese proceso? Depende, de muchos factores, pero principalmente del apuro que tenga la editorial de sacar a la venta tu libro.

¿Por qué les cuento todo este proceso? Para que entiendan por qué me pregunto lo que me pregunto. Soy de la generación que transitó la adolescencia con el teléfono celular entre las manos. Soy de la generación que creció con la mensajería instantánea vía internet. Soy de la generación que saca comida congelada y la calienta en cinco minutos en el microondas. En fin… soy de la generación del todo ya.