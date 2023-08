En un nuevo episodio emocionante del programa "Firma y Aclaración", Ricardo Bustos tuvo el honor de recibir a Hugo De Bernardi, un talentoso artista destacado en diversas disciplinas creativas, que a sus 46 años, ha dejado su huella como actor, músico, cantante, pintor y docente. Su primera aparición en Red43 fue un evento muy esperado por sus seguidores y el público en general.

Hijo de Arturo y Silvia, Hugo compartió momentos reveladores de su vida durante la entrevista. Remontándose a sus primeros años, mencionó su pasión por el esquí y cómo se convirtió en instructor de niños. La conexión con el invierno y el amor por el esquí se mantienen arraigados en su historia personal. Siempre con su familia formando parte de su vida y apoyándolo, están presentes en cada una de las situaciones que enfrenta en su vida.

Compartió la historia detrás de su aprecio por el tango, un género musical que lo atrapó desde temprana edad. Su especialización en el bandoneón, bajo la tutela de maestros excepcionales en la Academia Nacional del Tango, lo llevó a un profundo entendimiento de este icónico instrumento. Su propio bandoneón, un modelo Alfred Arnold de fabricación alemana, tiene una historia fascinante, encontrándose en un campo cerca de Esquel y siendo restaurado con dedicación.

A lo largo de la conversación, reveló sus influencias y caminos artísticos. Su relación con el tango fue influenciada por el legendario Astor Piazzolla, cuya música resonaba con las complejidades y contrastes de la vida en la ciudad de Buenos Aires. Esta conexión con el tango lo llevó a explorar la música de maneras profundas y significativas.

Uno de los puntos destacados de la entrevista fue la descripción de su espacio creativo, el Teatro del Astrolabio en el barrio de La Paternal, Buenos Aires. Describió cómo este teatro se convirtió en su lugar de encuentro con la creatividad, un espacio donde puede llevar a cabo sus proyectos y expresarse plenamente. La descripción detallada de la escenografía de su obra "Carniceros de la Lírica" resaltó la dedicación y pasión que pone en sus producciones teatrales.

También compartió sus reflexiones sobre la importancia de enfrentar el miedo y asumir riesgos en su carrera artística. Habló de cómo la pandemia cambió su perspectiva y lo llevó a explorar nuevos horizontes, incluida la participación en el mundo de la publicidad. Su disposición a cuestionar prejuicios y abrirse a nuevas experiencias ha sido un elemento crucial en su evolución como artista.

La entrevista concluyó con Hugo reflexionando sobre su enfoque multifacético hacia el arte y la vida. Él se ve a sí mismo como un artista en su esencia, utilizando diversas disciplinas para expresar sus emociones, ideas y perspectivas. Su conexión con la Patagonia y su capacidad para encontrar inspiración en las raíces culturales y naturales de la región lo han llevado a crear obras que resuenan profundamente con su audiencia.

Si bien pertenece al mundo de los artistas independientes, en esta entrevista se pudo observar una visión enriquecedora de un artista apasionado y versátil, cuya creatividad y exploración constante continúan dejando una marca perdurable en el mundo del arte. Considera que “el teatro independiente es un semillero, es hecho con mucho sacrificio, es una locura, un elogio al riesgo, porque son tiempos que están por fuera del consumo del entretenimiento”.

“Uno realmente es una multitud de facetas, de aspectos, de maneras, de modos, porque sino para mí es muy claustro. Yo me presento como artista, cuando me preguntan qué me considero más, me considero artista. Porque es una necesidad vital también la que tengo con el arte, muchas veces en el teatro yo me encuentro las palabras o me ayuda a canalizar aquello que me angustia, que me da miedo, que me enamora, todo ese sentimiento ambivalente”.