Por Karim Chelbi Camba

Un ejemplo de garra y corazón es Luis Cayulef, un joven de 21 años que hace atletismo en Esquel y tiene como sueño correr en un Mundial de Trail que se va a hacer el año que viene. Entrena en la pista del Estadio Municipal, pero también en la calle y en las montañas.

Garra y corazón, entre otras cosas, porque además de sus constantes entrenamientos, junta por sus propios medios la plata necesaria para hacer viajes ya que no tiene un sponsor. Para lograr los fondos necesarios, vende tortas fritas y hace rifas.

Además del sueño del Mundial, también su sueño sería tener un sponsor que lo ayude con los viajes o con el calzado, ya que le duran aproximadamente tres meses.

Le cuesta ir a pedir a los comercios, porque quizás le dicen que no y tampoco pudo anotarse en las becas deportivas municipales porque no llegó.

Sobre sus inicios, Luis comentó que empezó en 2018. Antes hacía fútbol, pero decidió empezar a correr porque es un deporte "más individual". "Tuve oportunidades de correr en Córdoba, Esquel, Comodoro, Madryn, Trelew. Empecé a correr en Palena, fue una de mis primeras carreras que corrí 14 kilómetros y salí segundo", dijo el joven de 21 años.

Una buena experiencia fue en Córdoba, en una carrera internacional. Corrió 21 kilómetros y también salió segundo, en la que compitió con gente de otros países. "Me llevo la experiencia, amistades, muchas cosas nuevas".

De cara al futuro, Luis dijo que con su entrenadora están pensando en llegar al próximo Mundial. "Estamos viendo cómo es el tema y estar si se puede. Va a ser algo importante, es un sueño. Muchos sueños no tengo, por ahí llegar a mundiales, tener un sponsor y ser ejemplo para chicos".

La economía es un factor adverso, pero siempre trata de superponerse. Cuando se puede, se puede. Y cuando no, no: "Todo es plata. Cuando viajo, hago rifas, vendo tortas fritas. Si se puede estoy, y si no, me quedo y sigo acá entrenado. En las rifas hay premios: indumentaria, plata, vouchers, lo que sea. Las tortas fritas las hago yo. Hace unos días hice, vendí poco y nada, pero empezamos con la plata y con las ventas. Ahora estoy juntando para viajar en septiembre a Puerto Madryn. Estoy con una rifa, vendí casi todo y me quedan pocos números. Con eso se puede y alcanza", indicó Luis.

"Lo que más se me complica es el calzado, que está muy caro y es algo muy útil para entrenar. De ropa estoy cómodo, pero lo que no tengo tanto es zapatillas. Hoy no se pueden tener tantos pares. Yo por mes uso tres pares, uno para pista, otro para calle y otro para fondo. Unas zapatillas duran tres meses porque se desgastan mucho", agregó el atleta que promete para bien.

En estos tiempos, Luis se entrena en el gimnasio y también con Sofía Iglesias de Andes Running. "Estamos enfocados. Entrenamos en la pista, en la ruta, en montaña, de todo un poco". A Luis le gusta la calle, los senderos y la montaña para entrenar como La Cruz, La Zeta, el Escudo.

Durante los últimos años, Esquel se convirtió en la capital del atletismo. Sobre todo por la presencia de Coco Muñoz y Joaquín Arbe en los últimos Juegos Olímpicos. Algo que Luis, por el momento, toma con cautela: "Mi objetivo sería estar en el Mundial. Después, Juegos Olímpicos, creo que también puedo, pero se complica con los calzados, si no tenés sponsor".

"No fui a preguntarles, porque por ahí vas y te dicen que no, que más adelante, que van a ver. Si llega, mejor. Ellos te piden logros, tiempos, lo que sea. Salí segundo en dos carreras y corrí en Huemules, que corrí 33 kilómetros y quedé primero".

Sobre el atletismo, Luis considera que "es un deporte lindo". "Conocés personas, lugares, es algo lindo y para mí es un cable a tierra. Cuando salgo a correr, me encanta, me saca de problemas y es como que me limpia la cabeza", expresó.

Por último, con timidez, habló de su familia: "A ellos les gusta que salga a correr, que disfrute. Para ellos es algo lindo. Creo que soy un ejemplo, porque soy el único de la familia que corre, que anda para todos lados. Soy algo lindo para ellos".

De yapa, atención para los interesados en contactarse con Luis: "Me pueden buscar en Facebook e Instagram como Luis Cayulef. Para escribir o algo, al 2945-597527. Ahí comparto todas mis carreras, rifas, lo que hago", concluyó.