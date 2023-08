El diputado provincial electo y actual funcionario de Nación, Emanuel Coliñir habló luego de la derrota de Arriba Chubut en la provincia el pasado 30 de julio, donde ser refirió a las críticas que recibió por parte de algún sector peronista que no compartió el papel de La Cámpora en los comicios.

El trelewense señaló que "son miradas muy mezquinas, porque lo más importante acá es que cada uno de los sectores pueda reflexionar respecto de cuánto puso a disposición en el marco de la campaña. Una campaña es un proceso final de la construcción de un armado, es el momento en el que uno se pone a disposición de manera muy intensa con el electorado".

"La construcción de un espacio, de un formato electoral, de un dispositivo electoral, lleva mucho tiempo, mucho trabajo y si se quiere, la campaña es la vidriera, una campaña es in iceberg, hay mucho que no se ve y cada uno de los espacios tendrá que reflexionar respecto de qué hizo y qué no hizo. Yo sé muy bien cuánto hizo en este caso la organización La Cámpora en esta campaña. También lo sabía Juan Pablo Luque", indicó el joven legislador.

Haciendo hincapié en La Cámpora, Coliñir manifestó: "Es una organización que trabaja con mucho arrojo, mucha entrega, que no divide fuerzas políticas, que no especula, como muchas otras. Quiero decir que La Cámpora no es mejor ni peor que ninguna organización política. Es una más que forma parte del partido Justicialista y que quiere aportar a partir de ahí".

Por último, Emanuel Coliñir fue claro al respecto de que "no van a encontrar a ningún dirigente de La Cámpora señalando a otro de otra organización ni de otro espacio porque no lo hace la organización".