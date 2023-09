Candela Ripa es una joven nacida en la ciudad de Esquel, que luego de terminar el secundario, se fue a estudiar la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba. En esta emisión de “Firma y Aclaración”, comparte sus experiencias, sus perspectivas y sus reflexiones sobre su vida en diferentes rincones del mundo.

Luego de terminar sus estudios tomó un camino poco convencional en su búsqueda de conocimiento y aventura, decidió ir más allá de las fronteras de su país natal. Su primera parada fue Alemania, donde se enfrentó al desafío de vivir en un lugar donde no hablaba el idioma. Esta experiencia, según ella, marcó una fuerte inmersión en el mundo y la cultura global.

"Me fui a Alemania sin siquiera saber el idioma, así que como una primera aproximación al mundo estuvo fuerte. Tengo la suerte de que mi carrera me abrió muchas puertas, ya la vez es tan abarcativa que es como que no terminás de encajar mucho en ningún lado, pero te sirven las herramientas para todo. En ese sentido me ha servido mucho para entender y comprender otras realidades".

Su recorrido la llevó de regreso a Esquel antes de embarcarse en una nueva aventura que la llevó a Sídney, Australia. Allí, trabajó en la industria hotelera en el sector de limpieza, lo cual reconoció que es un trabajo bastante físico y cansador. Luego encontró su camino hacia el puesto de recepcionista, gracias a la calidad comunicativa que su título universitario le brindó. Candela considera que su formación le ha sido invaluable para la adaptación a diferentes entornos laborales.

"Hay uno de los hoteles donde el manager es de Perú, así que ahí enseguida pude charlar un poquito más de qué iba mi título, y me sirvió, tengo el trabajo. Ahí fue una gotita que me sirvió. Realmente siento que mi título me sirvió bastante, a parte, la recepción tiene que ver mucho con la comunicación, entonces realmente me gusta y me interesa ese lado de la comunicación".

Aunque su vida actual en Australia es emocionante, Candela no puede evitar extrañar su tierra natal. "Esquel siempre se extraña, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, siempre se extraña, las montañas, los paisajes", confiesa con nostalgia. Además, se define como muy familiera y amiguera, debido a los horarios muy dispares entre Argentina y Sídney, debe buscar los momentos para coincidir y poder charlar con sus padres; “esto de encontrarnos como en Argentina, en otros lugares no pasa, así que un poco de necesidad de grupo tengo, esto de decir ‘che, estoy afuera de tu casa, paso a tomar unos mates’”, comenta.

En cuanto al choque cultural, Candela comparte sus experiencias en Alemania y Australia. "Primero en Alemania sí me incomodó más, fue una experiencia totalmente distinta. Igual Australia tiene varias cosas en común con Argentina, hay varias cosas culturales y actividades, siempre hay diferencias, pero hay códigos sociales como el ser amable, esto de preguntarte ¿cómo estás? que nosotros lo tenemos muy incorporado, acá también" aunque le cueste acostumbrarse a los horarios que allí se manejan, ya que los argentinos suelen acostarse tarde.

Confiesa que uno de los motivos de su partida fue la sobre exposición a los medios y al estar conectada todo el día debido a su trabajo. Sobre su visión de Argentina desde la distancia, admite que ha reducido su consumo de noticias, pero sigue preocupándose por su país.

"La verdad es que a mí me da una sensación de angustia que la gente que vive en el mismo país no puede llegar a un consenso, que hay mucha violencia generalizada y ese tipo de noticias, la verdad que me angustia. Soy muy argentina, en mi país me gustaría que esté todo perfecto, todo divino, es una sensación más fuerte que yo".

En cuanto a su futuro, planea quedarse en Australia por un tiempo más, pero también reconoce que su espíritu aventurero podría llevarla a otros lugares. "Cuando empezás a moverte siempre hay algo más que te llama la atención, entonces es una cosa de nunca terminar", concluye.

“En la experiencia uno aprende mucho, te conocés a vos mismo, yo descubrí cosas de mí que no sabía, así que la verdad que es una experiencia súper movilzante”.

La historia de Candela Ripa es un testimonio de valentía, curiosidad y adaptabilidad en un mundo cada vez más globalizado. Su travesía desde Esquel hasta Sídney es un recordatorio de que las oportunidades y las experiencias enriquecedoras pueden estar en cualquier rincón del planeta, siempre y cuando uno esté dispuesto a explorar y aprender.