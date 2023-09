El intendente de Rawson Damián Biss anticipó que hará cambios en su gabinete cuando asuma la segunda etapa de la intendencia de Rawson el 10 de diciembre y dijo que la deuda por la construcción del puente de El Elsa se duplicó: ahora en lugar de 106 millones de pesos, el municipio deberá abonar 200. Biss, quien mañana presidirá los festejos del 158 aniversario de la ciudad capital, se refirió también a otros conflictos generados a través de los años como la construcción de la red cloacal y la cesión de terrenos a la Unión de Rugby donde “nunca construyeron nada”.

En diálogo con Red43, el intendente capitalino se mostró además conforme con la marcha atrás que dio la intención del Servicio Penitenciario Federal de enviar a la Unidad Seis de Rawson a integrantes de la banda de narcotraficantes “Los Monos”. El intendente dijo “pudimos actuar a tiempo y evitar un grave problema para la comunidad no solo de Rawson sino de todo Chubut”. En este aspecto elogió la rápida reacción del gobernador electo Ignacio “Nacho” Torres.

En cuanto a los cambios en su gabinete a partir del 10 de diciembre Biss dijo que “siempre hace falta un recambio, oxigenar un poco. Además hay gente que se siente un poco cansada y que cumplió su ciclo. Esta es una linda tarea pero exige muchos sacrificios. Se debe trabajar todos los días sin descanso. Y eso quita mucho tiempo en lo personal. Por eso comprendo a algunos funcionarios y haré cambios para iniciar el nuevo período con gente nueva. También puede ser que algunos cambien de puesto y continúen en el equipo”.

Volvió a recalcar que en relación al juicio por la construcción del puente de El Elsa “hay cosas que no me cierran. Se perdió mucha documentación, hubo un plazo fijo que no fue usado y además, la obra se habilitó 70 días después de haber sido inaugurada. Por ahora estamos cumpliendo con la empresa pero debo decir que como consecuencia de la actualización de costos vamos a tener que pagar más de 200 millones de pesos y no los 106 de la primera demanda”.