La transición entre la actual gestión que encabeza el gobernador Mariano Arcioni y su sucesor, a partir del 10 de diciembre, el senador nacional Ignacio “Nacho” Torres transcurre por carriles normales, más allá de la pirotecnia que desde ambos sectores se prodigaron semanas atrás desde los medios de prensa.

Arcioni va a gobernar hasta el último día de su gestión. Y aunque parezca una verdad de perogrullo, tiene mandato constitucional para hacerlo y debe hacerlo.

Es en ese contexto que se dio la primer reunión entre ambos mandatarios días atrás en Comodoro Rivadavia.

Los planteos del gobernador electo sobre las acciones que ejecute Arcioni en los últimos meses de la gestión están en todos los manuales de la política, aunque a decir verdad son muy pocas las veces que efectivamente un gobierno en marcha se deja condicionar por uno que va a empezar.

Torres hasta el momento fue delineando algunos aspectos de lo que será el comienzo de su administración. Sin reparos, advirtió que lo primero que tendrá que hacer es desactivar la “bomba financiera”, tal como él la definió, que aqueja el futuro inmediato de Chubut.

Vencimientos de deuda, en pesos y dólares; una inflación galopante y paritarias casi permanentes ocupan la verdadera agenda oficial de la actualidad y los próximos meses.

La denuncia por la reparación histórica de Chubut, por la pérdida de porcentajes de coparticipación en la década del 80, y la ampliación de la matriz productiva también son parte de importante del futuro inmediato.

Los verdaderos temas de agenda política son esos, y no alguna pirotecnia muy menor que se dispararon semanas atrás.

Como siempre en la previa de los nuevos gobiernos se cuelan los temas referidos a los ingresos de personal. No es nuevo.

En su momento, allá por el 2004, el entonces gobernador Mario Das Neves acudió con su fiscal de Estado, el actual Procurador General, Jorge Miquelarena, a los tribunales de Trelew a denunciar presuntos ñoquis en Lotería.

El resultado, casi 20 años después, con algunos de esos trabajadores ya fallecidos, fue en contra del Estado y en beneficio de quienes habían sido denunciados.

Casi una década atrás, apenas asumido, el entonces gobernador Martín Buzzi, luego de traicionar a Das Neves y pegar el salto al FPV, dictó el recordado decreto 44/2011 mediante el cual dejó sin efecto todas las designaciones y reubicaciones de personal que se habían hecho en las postrimerías de la gestión de su antecesor.

Y Torres ya adelantó que va a ir por todos aquellos ñoquis que no van a “laburar” y pidió públicamente a Mariano Arcioni que no haya más designaciones porque va a revisar todas las que tengan un año de antigüedad. Además de hacer un censo de personal para saber quiénes trabajan y quiénes no.

No le faltan argumentos al gobernador electo para querer hacerlo porque así lo avala la ley I Nº 74, que rige la relación de los empleados públicos con el Estado Provincial.

En su artículo sexto establece que “todo nombramiento es provisional hasta tanto el agente adquiera estabilidad. Este derecho se adquiere automáticamente a los seis (6) meses si no medió previamente, oposición fundada y notificada por autoridad competente, en la forma que reglamentariamente se determine”.

Arcioni por su parte respondió a Torres que va a terminar su mandato con menos cantidad de trabajadores estatales de los que había cuando llegó a la Gobernación.

Más allá de esto, los temas importantes realmente son los vinculados al futuro económico y a la posibilidad de ampliar la base de sustentación productiva, la producción de divisas, para así provocar el despegue que puede tener Chubut.

Y para eso se va a necesitar, además del esfuerzo de la nueva gestión, el acompañamiento de todos los sectores políticos. No alcanza ya con intentar salvarse “políticamente” poniendo palos en la rueda a una nueva gestión que en pocos meses iniciará Torres.