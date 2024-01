Con 17 votos a favor, tres negativos y cinco abstenciones, la Legislatura del Chubut avaló este lunes la admisibilidad que la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia le dio al pedido de juicio político presentado por Héctor Alberto Resnik contra el ministro del Superior Tribunal de Justicio Daniel Báez.

Además, tomaron estado parlamentario los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que desde este martes serán tratados en las Comisiones para obtener dictamen previo a la sesión extraordinaria que se realizará el viernes, 26 de enero.

En cuando al pedido de juicio político aprobado, el mismo pasó a la Sala de Acusar, y se sumó al que mereció el mismo trámite en la sesión que se realizó el 27 de diciembre, cuando los legisladores aprobaron el dictamen de la Comisión en relación con la denuncia presentada bajo el patrocinio del abogado Alfredo Pérez Galimberti.

La aprobación del envío del nuevo juicio político contra Báez a la Sala de Acusar, así como el estado parlamentario de los proyectos enviados por el Ejecutivo, se concretaron durante la primera de las dos sesiones extraordinarias que la Comisión de Receso de la Legislatura determinó luego del envío de la convocatoria por parte del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

La sesión, presidida por el vicegobernador y presidente de la Cámara, Gustavo Menna, comenzó a las 11,35, con la presencia de 26 de los 27 diputados provinciales, y se extendió hasta las 13,28. Durante la sesión se dio un fuerte debate entre diputados del oficialismo y de la oposición, y que giró en torno de la legalidad de la convocatoria a extraordinarias.

El contrapunto fue iniciado por la diputada de Arriba Chubut Tatiana Goic que, si bien objetó la forma de la convocatoria, no solicitó una moción para votar la continuidad o no de la sesión.

Además de Goic, tomaron la palabra los también diputados de Arriba Chubut Juan Horacio Pais y Gustavo Fita, y el legislador del bloque unipersonal del Frente de Izquierda Santiago Vasconcelos, mientras que las respuestas del oficialismo estuvieron a cargo de María Andrea Aguilera, Jacqueline Caminoa, Daniel Hollmann y de Sixto Bermejo.

“El temario de la sesión estaba claro en el decreto de convocatoria y no nos apartamos de él. La convocatoria es correcta. No se puede confundir legalidad con la conformidad o no con los temas propuestos. Ahora vamos a hablar de los temas de los que no se habló durante los últimos 4 años: salud, desarrollo y educación, entre otros”, argumentó Aguilera.

En el mismo sentido se expresaron Caminoa y el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollmann, quien indicó: “Todos los diputados estamos dispuestos a sesionar. Los temas son los prioritarios y convocados por el gobernador porque son importantes para el futuro de la provincia. Se está discutiendo algo abstracto, que son las formas. No perdamos tiempo para tratar temas relevantes”.