Jacqueline Caminoa, diputada provincial por "Despierta Chubut", reflexionó sobre las cifras de pobreza dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que posicionaron al conglomerado Trelew-Rawson por encima de la media nacional, con un preocupante 46% de su población viviendo en condiciones de pobreza.

Expresó que la situación es "producto de políticas erráticas", atribuyendo parte de ello al "Plan Platita" del superministro Sergio Massa y, por otro lado, a la "devaluación de la nueva administración" de Javier Milei. Según sus palabras, estas políticas "hacen que el salario quede postergado" y acarrean consecuencias en las cuales "comerciantes o inversionistas" tienen la necesidad de cubrirse.

La diputada provincial llamó al escenario actual como "un panorama complejo, el que vive la provincia, sumado al gran endeudamiento y el tarifazo que se van a empezar a sentir en los próximos meses": En este sentido, Caminoa afirmó que "habrá un achicamiento del poder adquisitivo" y aseguró que habrá mayores consecuencias de las que ya existen

La diputada reconoció la necesidad de reducir el gasto público dando "de baja a la gente que no iba a trabajar". Afirmo que la población está dispuesta a enfrentar estas medidas, pero advirtió sobre el riesgo de abandonar la atención estatal en lugares donde no hay empresas privadas que puedan brindar los mismos servicios.

Sobre el tema del gasto público y de gente que va a trabajar nada opinó sobre las recientes incorporaciones a su bloque del exdiputado José Jiménez y Gustavo "Gallito" Cardozo, pertenecientes a las filas del exintendente Adrián Maderna de los que nadie hasta ahora, se hace cargo. Red43 intentó consultas al respecto pero nunca nadie respondió.

Caminoa puso de ejemplo la situación del PAMI y Vialidad Nacional al afirmar que "no se puede despoblar oficinas del interior, donde más falta hacen", y afirmó que "el Estado no se puede retirar de todo, porque está abandonado a la gente"Jacqueline Caminoa enfatizó la importancia de que atiendan "lo que está desatendiendo la Nación". Esto, sin embargo, conlleva un costo adicional, ya que las provincias no están dispuestas a abandonar al interior, donde más falta hace la presencia estatal, explicó la diputada.

En cuanto a las acciones que se están tomando al respecto, Caminoa mencionó que están en conversaciones con diputados para abordar la situación. Destacó la importancia de garantizar al menos la continuidad de las fuentes de trabajo que brindan servicios esenciales a la comunidad, afirmando que "hay que tener en claro y defender que el Estado no se retire del todo".

La diputada provincial también mencionó un proyecto de declaración que se está considerando dos cuestiones puntuales: detener los despidos y garantizar la prestación de servicios básicos. Reconoció que, si bien es sabido que hay quienes no cumplen con sus funciones, es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la salud y otros servicios para evitar el abandono de las zonas rurales.

En relación al compromiso del gobernador Ignacio Torres con las comunidades del interior, Caminoa resaltó que "nuestro gobernador demuestra que cada pueblo y localidad le importan". Se refirió específicamente a la difícil situación de acceso en algunos parajes muy recónditos y expresó la necesidad de un Estado comprometido con estas regiones, ya que, como afirmó, "la Patagonia no es rentable en muchos lugares para el Estado nacional".

En su opinión sobre las tarifas, Caminoa hizo hincapié en el impacto que tendrán los aumentos en el interior de la provincia y manifestó que la provincia "tendrá que tomar medidas" al respecto. Sobre lo que le reclama CAMMESA le está reclamando a la provincia, instó a "llegar a un acuerdo. Seguramente el Gobernador se pondrá al frente del reclamo", sostuvo.

Con información de Radio Chubut