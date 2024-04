La presidenta del Bloque de concejales de Unión por la Patria, Silvana Sánchez Albornoz, en diálogo con Red43 dio detalles del encuentro de este jueves con representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

"Para nosotros la cuestión de las universidades es un tema que nos preocupa mucho porque el presupuesto del 2023 fue prorrogado y cuentan con un presupuesto del año pasado con una inflación del 200%",sostuvo.

"Evidentemente ese dinero no va a alcanzar más que hasta mayo, lo están diciendo las autoridades y los mismos estudiantes nos están pidiendo que nos involucremos en la búsqueda de soluciones para sostener la educación pública, en este caso la universitaira que es importante", agregó.

Por otra parte, indicó que se abordó el tema de las frecuencias y horarios del transporte urbano y la cesión de tierras que la institución está utilizando.

"Los estudiantes no están atravesando el mejor momento y eso repercute mucho en el dinero que necesitan para estudiar. Hay chicos que necesitn tomar dos colectivos y las frecuencias no son acordes a los horarios de la Universidad. Entonces me parece que hay que hacer una mejor planificación de los recorridos", destacó.

C.S.