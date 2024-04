La fiscal María Bottini y el funcionario de fiscalía Julián Forti, pidieron la formalización de una investigación penal por un hecho que calificaron provisoriamente como tentativa de homicidio doblemente agravado, por alevosía y por tratarse de una tentativa de femicidio transversal. Los acusadores expusieron los fundamentos para requerir la prisión preventiva. Solicitaron la medida por noventa días. El pedido fue resistido por la defensa. El juez Martín O’Connor, consideró los elementos y los riesgos procesales y dispuso la prisión preventiva por sesenta días, fijando audiencia de control de la medida para el 13 de junio.

En la audiencia la Fiscalía expuso todos los elementos reunidos, por la denuncia, las entrevistas a testigos, la intervención de especialistas y la aplicación del dispositivo de evaluación de riesgo por parte del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.

El hecho que afectó las instalaciones de una vivienda y puso en riesgo la vida de dos adolescentes, llevó a la detención del presunto autor. El juez entendió que los indicios que logró reunir la Fiscalía, son fuertes para considerar que el imputado sería el autor de los hechos. O’Connor aclaró al público que, si bien hasta que no se lleve a cabo un juicio, se presente toda la prueba y se cuente con una sentencia condenatoria firme, no se puede imponer una pena. Lo que se discutió en esta audiencia es si hay riesgos, como el peligro de fuga o el entorpecimiento procesal, que no se puedan minimizar con una medida mas leve que la prisión preventiva. El magistrado coincidió con la Fiscalía en que la única forma de preservan la investigación es con un encierro preventivo del presunto autor.

A quién acudir

Las situaciones extremas de violencia de género, suelen ser fruto de una escalada que se inicia con actos de violencia de menor gravedad. El principal lugar al que acudir para realizar consultas, denunciar hechos de violencia y/o pedir asesoramiento, es la Comisaría de la Mujer.

Los estudios de género, sostienen que la violencia se sustenta en patrones culturales, pasados de generación en generación, que naturalizan roles estereotipados. Estos roles se transmiten a niñas y niños, para ellas el de cuidado y sumisión, y para ellos la dominación y la violencia. Evitar los estereotipos es la primera forma de prevención que nos compete a todas y todos.

Si sos víctima de violencia de género hablalo y pedí ayuda

Lo primero es empezar a hablar con una amiga o un familiar, es fundamental contar con alguien que acompañe. Para que la persona que está decidiendo salir de la violencia entienda que quién actúa mal es el agresor y pueda iniciar el camino hacia una vida libre de violencia.

Hay un patrón machista que lleva a muchas mujeres a que, hasta que no confrontan con el relato de otro, consideran que eso no es violencia.

La comisaría de la mujer cuenta con personal capacitado y protocolos para la toma de las denuncias. En el Ministerio Público Fiscal está el Servicio de Asistencia a la Víctima del delito, con profesionales formadas para acompañar este proceso, cuando la violencia se manifiesta en conductas previstas por el Código Penal como lesiones y/o amenazas, entre otras.

E.H